El mensaje de la Secretaría de la Defensa Nacional fue muy claro, el 2026 cambiará para siempre el Servicio Militar en México. Esto es lo que debes saber desde hoy.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha confirmado importantes modificaciones en el Servicio Militar Nacional (SMN) que entrarán en vigor a partir de 2026. Estos cambios buscan reordenar uno de los programas cívico-militares más antiguos del país, manteniendo el carácter obligatorio para los hombres y la participación voluntaria para las mujeres , como se ha manejado desde 2020.

Las autoridades han recomendado a la población joven mantenerse alerta a los lineamientos oficiales, pues el nuevo esquema alterará fases, tiempos y la forma de cumplimiento del servicio.

Cómo será el nuevo Servicio Militar Nacional en México

Según la Sedena, la obligación de prestar servicio recaerá sobre todos los ciudadanos mexicanos considerados aptos , quienes deberán servir en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea, desempeñando tareas acordes a sus capacidades.

Una de las transformaciones más significativas anunciadas es la reducción sustancial en la duración y organización del adiestramiento. El proceso general continuará integrado por sus cinco etapas tradicionales: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y, finalmente, liberación; sin embargo, la carga de sesiones obligatorias se verá drásticamente disminuida.

A partir del próximo año, aquellos que resulten seleccionados en el sorteo —es decir, quienes obtengan bola blanca o azul, incluyendo a las mujeres voluntarias—, solo deberán completar 13 sesiones sabatinas de adiestramiento.

Estas sesiones se llevarán a cabo en horario matutino, de 8:00 a 13:00 horas. Esto representa un cambio mayúsculo respecto al sistema actual, el cual exige un total de 44 sesiones continuas a lo largo del año.

Qué significan los colores en el sorteo del SMN

La Sedena introduce, además, la opción de elegir uno de dos escalones o periodos de cumplimiento para el adiestramiento obligatorio:

El Primer escalón se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

El Segundo escalón abarcará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

La reducción en el número de sesiones y la introducción de dos ventanas de cumplimiento anuales tienen como objetivo principal flexibilizar el proceso. Esto facilitará que los jóvenes puedan concluir el programa sin que se vean afectadas sus actividades escolares o laborales.

El nuevo ejército de México para el 2026 Sedena

Cada sesión completada será acreditada con una constancia. Al finalizar el periodo correspondiente, se procederá a emitir la liberación de la cartilla, un documento indispensable para diversos trámites oficiales en el país.

El sorteo anual seguirá determinando la modalidad de cumplimiento:

Bola blanca o azul implica asistencia obligatoria como “encuadrados”.

Bola negra significa quedar “a disponibilidad”, sin necesidad de asistir semanalmente. Los “remisos” son aquellos que no realizaron el trámite a los 18 años y buscan regularizar su situación.

Con estas modificaciones, el Servicio Militar Nacional inicia una nueva etapa en 2026, ofreciendo un esquema más corto, flexible y accesible, pero que mantiene inalterado su carácter cívico y obligatorio para la población masculina.