La Secretaría de Bienestar informó que ya comenzó el periodo de inscripción a dos de los programas sociales más relevantes del país.

Las personas interesadas en acceder a la Pensión Mujeres con Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores podrán realizar su registro del 1 al 13 de diciembre en las 32 entidades federativas.

¿Quiénes podrán anotarse entre el 1 y 13 de diciembre?

De acuerdo con el comunicado oficial, los programas sociales están dirigidos a sectores específicos de la población.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aplica para personas de 65 años en adelante, sin importar su condición social, económica o lugar de residencia, siempre y cuando sean ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización.

Cuándo y dónde se podrá realizar el trámite para recibir el depósito

El registro deberá realizarse de manera presencial en los Módulos de Bienestar, que brindan atención de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, conforme a un calendario oficial organizado por la letra del primer apellido.

De esta manera, las personas cuyo apellido inicie con A, B o C deberán acudir los lunes 1 y 8 de diciembre; D, E, F, G y H, los martes 2 y 9; I, J, K, L y M, los miércoles 3 y 10; N, Ñ, O, P, Q y R, los jueves 4 y 11; y S, T, U, V, W, X, Y y Z, los viernes 5 y 12. Además, todas las letras podrán registrarse los sábados 6 y 13 de diciembre.

Así luce el calendario de registro establecido para diciembre de 2025. Fuente: Gobierno de México.

De cuánto es el depósito de Mujeres con Bienestar

Las mujeres que forman parte del programa social reciben un pago bimestral de 3,000 pesos, el cual se deposita directamente en las cuentas bancarias del Banco del Bienestar.

De cuánto es el depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Este programa social, reconocido como un derecho garantizado, brinda a sus beneficiarios un respaldo económico de 6,200 pesos, el cual se entrega cada dos meses mediante depósito directo en la cuenta bancaria de los derechohabientes.