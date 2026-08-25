Circular por calles y avenidas implica conocer el significado de las señales de tránsito, y una de las que más dudas genera es la letra “E” tachada sobre un círculo azul.

Esta señal es una de las más comunes en zonas urbanas y su desconocimiento puede derivar en infracciones o en complicaciones para otros conductores.

Qué indica esta señal

La letra “E” corresponde a “Estacionamiento”, y cuando aparece tachada con una línea diagonal sobre fondo azul, significa que en ese tramo de la vía está prohibido estacionar el vehículo. Es una señal de tipo restrictivo , es decir, indica una acción que no está permitida en ese punto específico de la calle.

Es una señal de tipo restrictivo, es decir, indica una acción que no está permitida en ese punto específico de la calle ChatGPT

Este tipo de señalización suele ubicarse en:

zonas de alta circulación

entradas de emergencia

paradas de transporte público

cruces peatonales o accesos a instalaciones

lugares donde un vehículo estacionado podría obstruir el tránsito o poner en riesgo la seguridad vial.

En México, la señalización vial —incluidas las señales restrictivas de estacionamiento— se regula a través de la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, norma oficial que establece los criterios técnicos para el diseño, color, forma y ubicación de los dispositivos de señalización en calles y carreteras del país.

Por qué es importante respetarla

Respetar esta señal no es solo una cuestión de evitar sanciones. Estacionar un vehículo en un lugar prohibido puede obstruir la visibilidad de otros conductores o peatones; dificultar el paso de vehículos de emergencia; generar congestión vial, especialmente en zonas de alto tránsito; y hasta poner en riesgo a ciclistas y peatones en cruces o esquinas.

Las autoridades de tránsito locales son las encargadas de vigilar el cumplimiento de esta señalización y de aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracción, según lo que establezca el reglamento de tránsito de cada estado o municipio.

Conocer el significado de esta señal ayuda a circular de forma más segura y ordenada, y contribuye a que el tránsito fluya mejor para todos los usuarios de la vía, ya sea que se trate de conductores, ciclistas o peatones.