Muchos viajeros mexicanos creen que basta con tener la visa estadounidense vigente para poder ingresar a Estados Unidos, pero eso no es así. El pasaporte y la visa son dos documentos independientes, y si uno de ellos no está en regla, el ingreso puede ser rechazado sin importar el estado del otro.

Esto puede ocurrir por distintos motivos: un pasaporte dañado en la tapa o en las hojas, sin páginas libres para sellos migratorios, o que no cumpla con la regla de vigencia mínima de seis meses que exige Estados Unidos al momento de ingresar.

Qué piden las autoridades estadounidenses para entrar

Para ingresar a Estados Unidos por turismo, negocios o visita familiar, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano vigente junto con una visa estadounidense válida que corresponda al motivo del viaje. Además, se debe poder demostrar el propósito de la visita, el tiempo de permanencia previsto y la solvencia económica para costear la estadía.

También es obligatorio pasar los controles de inspección migratoria en el punto de ingreso, donde un oficial revisa que toda la documentación esté en orden.

Estados Unidos prohíbe la entrada de ciudadanos mexicanos con visa americana si postergaron este trámite de renovación en su pasaporte. Shutterstock

Cómo renovar el pasaporte mexicano

El trámite se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y contempla, en líneas generales: agendar una cita, completar la solicitud correspondiente y presentar el pasaporte anterior junto con los documentos que acrediten identidad y nacionalidad. Luego se debe pagar el arancel y acudir a la cita para la toma de datos biométricos, tras lo cual se recibe el nuevo pasaporte según los tiempos de entrega vigentes.

Por su parte, quienes necesiten tramitar por primera vez una visa de no inmigrante (como la B1 o B2) deben completar el formulario DS-160 en línea, pagar la tarifa correspondiente y agendar una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se presenta el pasaporte vigente y la documentación de respaldo.

Por eso, antes de viajar, la recomendación es verificar ambos documentos por separado: que el pasaporte esté vigente y en buen estado, y que la visa corresponda al motivo del viaje.