Colocar cinta adhesiva en las ruedas de las valijas: para qué sirve y por qué cada vez más viajeros la recomiendan

Antes de salir de viaje, algunas personas recurren a un sencillo truco para proteger las ruedas de la maleta: cubrirlas temporalmente con cinta adhesiva.

La finalidad es crear una pequeña barrera entre las ruedas y las superficies por las que se desplaza el equipaje. De esta manera, se puede reducir la cantidad de polvo, arena, grasa y otros residuos que quedan adheridos durante el trayecto.

Además, esta técnica puede facilitar la limpieza de la maleta al regresar a casa. Las ruedas suelen entrar en contacto con pisos de aeropuertos, estaciones, calles, aceras, hoteles y cintas transportadoras, por lo que acumulan suciedad con facilidad.

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Eso sí, la cinta debe colocarse de forma correcta y retirarse una vez finalizado el viaje para evitar que el adhesivo permanezca demasiado tiempo sobre el material.

¿Para qué sirve colocar cinta en las ruedas de la maleta?

El objetivo principal es proteger la superficie de las ruedas. La cinta puede recoger parte de la suciedad que, de otro modo, quedaría directamente sobre el plástico o la goma.

Al terminar el viaje, basta con retirarla con cuidado y limpiar las ruedas antes de guardar el equipaje.

También puede ayudar a disminuir el contacto directo con pequeñas piedras, arena y otros residuos que pueden acumularse cerca de los rodamientos. Sin embargo, no reemplaza el mantenimiento habitual de la maleta.

¿La cinta protege las ruedas del desgaste?

Las ruedas son uno de los componentes del equipaje que más sufren durante los viajes. El paso constante por asfalto, adoquines, pisos irregulares, azulejos y cintas transportadoras genera fricción y puede acelerar su deterioro.

Al colocar una capa de cinta sobre la zona de rodamiento, se incorpora una protección adicional frente a la suciedad y el roce. Dependiendo del material utilizado, incluso podría reducir ligeramente el ruido que producen algunas ruedas duras al desplazarse por superficies irregulares.

Algunos viajeros también revisan la cinta al llegar a destino. Si está muy deteriorada o se desprendió durante el trayecto, significa que estuvo expuesta a bastante fricción. Sin embargo, su estado no permite saber si la maleta fue abierta o manipulada.

¿Cómo ponerle cinta a la maleta?

Para aplicar este truco, primero es importante limpiar y secar las ruedas. La presencia de polvo, arena o humedad puede impedir que la cinta se adhiera correctamente.

Después, se puede colocar una o dos vueltas de cinta alrededor de la banda de rodadura, es decir, la parte que entra en contacto con el suelo.

Es fundamental dejar libres:

Los ejes.

Los laterales de las ruedas.

Los mecanismos de giro.

Cualquier pieza móvil.

Cubrir estas zonas podría dificultar el movimiento normal de las ruedas.

Una vez terminado el viaje, se recomienda retirar la cinta e inspeccionar las ruedas. Si quedan restos de adhesivo, deben eliminarse antes de guardar la maleta.

¿Qué cinta conviene utilizar?

No cualquier tipo de cinta funciona de la misma manera. Una de las alternativas más resistentes es la cinta americana, debido a su grosor y capacidad para soportar el roce y la humedad.

Otra posibilidad es la cinta de silicona autofusionable, que se adhiere sobre sí misma y permite formar una capa flexible alrededor de la rueda sin dejar tantos residuos de pegamento.

En cambio, la cinta de enmascarar puede deteriorarse rápidamente con el agua y la fricción. Algunas cintas aislantes también pueden resultar demasiado delgadas o desplazarse con el calor.

Por eso, si se decide utilizar este método, lo mejor es elegir una cinta resistente, flexible y que no interfiera con el movimiento de las ruedas.