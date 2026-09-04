El miércoles 16 de septiembre de 2026 será día de descanso obligatorio en México por la conmemoración de la Independencia del país. La fecha está contemplada expresamente en el artículo 74, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Al caer este año miércoles, el descanso se mantendrá en esa fecha y no se trasladará al lunes . Por lo tanto, no habrá un fin de semana largo asociado a esta jornada.

El feriado también aparece en el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como día de suspensión de actividades docentes.

¿Qué actividades se suspenden el 16 de septiembre?

Las escuelas de educación básica contempladas en el calendario de la SEP no tendrán actividades el miércoles 16 de septiembre. El calendario escolar establece esa fecha como día de asueto y suspensión de actividades docentes.

En el ámbito laboral, el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que las personas trabajadoras que deban laborar durante una jornada de este tipo deben recibir su salario diario más un salario doble por el servicio prestado.

Las escuelas de educación básica contempladas en el calendario de la SEP no tendrán actividades. ChatGPT

¿Qué pasa con bancos y oficinas de Gobierno?

La fecha también figura como día inhábil en distintos organismos públicos. Por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación contempla el miércoles 16 de septiembre como día de descanso obligatorio , mientras que diferentes dependencias establecen esa fecha dentro de sus respectivos calendarios de días inhábiles.

En el caso de las instituciones bancarias, el 16 de septiembre aparece igualmente dentro de calendarios oficiales de días inhábiles. Sin embargo, las condiciones de operación pueden variar según cada institución y servicio, por lo que conviene consultar directamente al banco antes de realizar un trámite presencial.