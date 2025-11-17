En esta noticia Cómo obtener la licencia de conducir con 50% de descuento

Las promociones del Buen Fin han trascendido el ámbito comercial para alcanzar diversos servicios gubernamentales, beneficiando a los ciudadanos que necesitan realizar trámites vehiculares. Una de las noticias más destacadas es la confirmación de un descuento del 50% en el costo de la licencia de conducir en ciertas entidades de México.

Esta significativa reducción aplica tanto para quienes buscan expedir su licencia por primera vez como para aquellos que requieren realizar una renovación, abarcando permisos para automóviles y motocicletas .

Las autoridades competentes han determinado que la promoción no culminará con el fin de semana de descuentos, sino que se mantendrá activa hasta el 30 de noviembre.

Es fundamental que los interesados en obtener su licencia de conducir con este 50% de descuento realicen el pago del trámite antes de esta fecha límite. De no cumplir con este requisito de pago anticipado, los ciudadanos no podrán hacerse acreedores a la sustancial reducción en el costo de su documentación vehicular.

Morelos y Coahuila ofrecen licencia de conducir a mitad de precio Secretaría de Movilidad GEM

Es importante aclarar que este incentivo no es de aplicación nacional. Solo los residentes de entidades específicas pueden aprovechar el beneficio. Las personas que residen en Morelos y Coahuila son las beneficiarias principales de esta extensión.

Para hacer válida la reducción en estas entidades, los solicitantes deben acudir a los módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (o sus equivalentes) antes del 30 de noviembre. Además, deberán presentar la documentación requerida, que generalmente incluye identificación oficial, licencia vencida (si es renovación), comprobante de pago de Hacienda, CURP impresa y comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Para los conductores de Morelos y Coahuila, es vital consultar los módulos de atención y los requisitos específicos de cada estado para el trámite de primera vez o renovación. Si bien el descuento del 50 por ciento es el principal atractivo, la documentación y los pasos a seguir pueden variar ligeramente entre ambas entidades.

Se recomienda a los ciudadanos acudir con puntualidad a su cita y asegurarse de contar con todos los documentos necesarios para completar el proceso de manera exitosa y aprovechar esta ventaja económica.