La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó un beneficio temporal que permitirá a los capitalinos obtener su licencia de conducir con un descuento del 50%, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos.

Esta medida estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, con el fin de incentivar la regularización de trámites vehiculares y apoyar la economía de los ciudadanos.

El descuento aplica exclusivamente para quienes tramiten o renueven su licencia tipo A, la más común entre automovilistas particulares. Sin embargo, no todos los conductores podrán acceder al beneficio, ya que la Semovi estableció dos condiciones específicas para poder obtener el descuento antes de que finalice el mes.

¿Quiénes pueden obtener el descuento del 50%?

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Morelos anunció un descuento del 50% en la emisión y renovación de licencias de conducir con vigencia de cinco años. Dicho beneficio está disponible tanto para automovilistas como para motociclistas.

Un estado de México ofrecerá licencias de conducir a mitad de precio. El descuento aplica únicamente a conductores que deseen emitir o renovar el documento.

La iniciativa forma parte de un acuerdo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo estatal, y estará disponible hasta el 30 de noviembre para todos los habitantes del estado.

Paso a paso para tramitar la licencia con 50% de descuento

Ingresa al portal oficial de la Semovi: entra a semovi.cdmx.gob.mx Accede a la sección “Trámites y servicios”: selecciona la opción “Licencia tipo A”. Elige el tipo de trámite : marca si deseas renovar tu licencia o tramitarla por primera vez. Captura tus datos personales: completa el formulario con tu CURP, dirección y datos de contacto. Sube los documentos requeridos: identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de pertenencia al programa social que te hace acreedor al descuento. Realiza el pago con el descuento aplicado: el sistema calculará automáticamente el monto reducido. Espera la validación de la Semovi: una vez verificados los datos, podrás descargar tu licencia digital o imprimirla directamente desde la App CDMX. Si prefieres hacerlo en persona: acude a una oficina de la Semovi o a un Módulo de Control Vehicular y Licencias con tus documentos impresos y el comprobante del programa social.

La Semovi informó que el descuento del 50% para obtener la licencia tipo A estará disponible solo hasta el 30 de noviembre de 2025. Después, el trámite volverá a costar $1,176 pesos, y conducir sin licencia vigente podría generar multas de más de $2,000 pesos o la retención del vehículo.

¿Dónde se hace el trámite de la licencia de conducir?

El trámite debe realizarse en los módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ubicados en distintos municipios. Entre las principales sedes se encuentran:

Cuernavaca: centro de Atención Principal, Avenida Morelos No. 123, Colonia Centro (lunes a viernes, de 8 a 15).

Cuautla: delegación Oriente, Calle Galeana S/N, Colonia Centro.

Jiutepec y Temixco: módulos auxiliares en plazas comerciales como Plaza Centenario.

Otras localidades: unidades móviles que recorrerán comunidades como Tetela del Volcán y Coatetelco, según los avisos publicados en redes oficiales.