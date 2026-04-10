La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. El Gobierno ecuatoriano confirmó que duplicará los aranceles a productos colombianos, lo que profundiza la llamada guerra comercial y genera preocupación por el impacto en exportaciones, frontera y empleo. La decisión, que eleva la tasa del 50% al 100%, fue anunciada por autoridades ecuatorianas como una medida de “seguridad nacional” y llega tras meses de desacuerdos diplomáticos, cruces políticos y sanciones económicas entre ambos países. El Gobierno ecuatoriano informó que la subida de aranceles responde a la falta de acuerdos concretos con Colombia en materia de seguridad fronteriza. Según Quito, la medida busca presionar acciones más contundentes contra el narcotráfico y el crimen organizado en la zona limítrofe. Con esta decisión, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar un impuesto del 100%, lo que encarece significativamente su costo y reduce la competitividad frente a otros mercados. La medida entrará en vigor desde el 1 de mayo y afecta especialmente bienes industriales, alimentos procesados y manufacturas. Este nuevo aumento se suma a los incrementos previos que comenzaron con un arancel del 30%, luego subieron al 50% y ahora alcanzan el máximo nivel dentro de esta escalada comercial. El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión y la calificó como una medida extrema que golpea la integración regional. Además, ordenó llamar a consultas a la embajadora colombiana en Quito y anunció que se evaluarán nuevas acciones diplomáticas. El mandatario también aseguró que la medida rompe el equilibrio comercial entre ambos países y planteó revisar la participación de Colombia en la Comunidad Andina. Incluso mencionó la posibilidad de fortalecer vínculos con otros bloques comerciales como Mercosur y mercados del Caribe. Desde el Gobierno colombiano también señalaron que la decisión ecuatoriana podría afectar miles de empleos vinculados al comercio binacional, especialmente en departamentos fronterizos. El impacto será mayor en los sectores que dependen del mercado ecuatoriano. Entre los productos más expuestos se encuentran: Estos bienes representan una parte importante de las exportaciones colombianas hacia Ecuador, que en los últimos años han sido uno de los principales socios comerciales de la región andina. La tensión comercial ya había provocado bloqueos y protestas en el paso fronterizo, especialmente en el corredor Ipiales–Tulcán. Comerciantes y transportadores han advertido pérdidas millonarias por la caída del intercambio. Además del aumento arancelario, el conflicto ha incluido otras medidas económicas. Colombia suspendió el suministro de energía eléctrica a Ecuador, mientras que Quito elevó los costos para el transporte de petróleo colombiano a través de sus oleoductos. Estas decisiones han incrementado la incertidumbre para las economías locales que dependen del comercio diario entre ambos países. Tras el anuncio ecuatoriano, el Gobierno colombiano planteó revisar su permanencia en la Comunidad Andina, bloque del que ambos países hacen parte junto con Perú y Bolivia. La posibilidad de una salida genera preocupación entre empresarios, ya que este mecanismo ha facilitado el comercio sin aranceles durante décadas. Una ruptura implicaría cambios estructurales en la relación comercial regional. Mientras tanto, las mesas técnicas entre ambos países quedaron suspendidas y no hay una fecha definida para retomar el diálogo, lo que aumenta el riesgo de nuevas medidas económicas. Con información de EFE.-