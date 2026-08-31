Internet 3G, 4G o 5G: en qué se diferencian y cuál recomiendan tener en el teléfono

Muchos usuarios se preguntan cuál es la diferencia entre las redes 3G, 4G y 5G y cuál de ellas permite navegar a mayor velocidad. Cada nueva generación de tecnología móvil significó un avance importante en la manera en que las personas se conectan a internet, consumen contenidos y utilizan servicios digitales.

De acuerdo con información de T-Mobile, las diferencias entre estas redes no se limitan a la velocidad de descarga. También involucran factores como la latencia, la cantidad de dispositivos que pueden conectarse de manera simultánea, la cobertura y la compatibilidad con los equipos actuales y futuros.

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¿Cuál es la diferencia entre 3G, 4G y 5G?

3G: el salto que llevó internet a los teléfonos móviles

La llegada de la tecnología 3G representó un importante avance frente a las generaciones anteriores, ya que permitió acceder a internet desde los teléfonos móviles con mayor eficiencia. Gracias a esta red, comenzaron a popularizarse actividades como:

Navegar por la web

Enviar correos electrónicos

Realizar las primeras videollamadas desde dispositivos portátiles

Sin embargo, el crecimiento del consumo de datos hizo que sus capacidades quedaran limitadas. La aparición de servicios que requerían mayor velocidad, como el streaming de video y las redes sociales, impulsó el desarrollo de tecnologías más rápidas y estables.

4G: más velocidad y una conexión más estable

La aparición de 4G, junto con su evolución 4G LTE, significó un nuevo salto en materia de conectividad móvil. Esta tecnología permitió alcanzar velocidades superiores y ofreció una experiencia de navegación más fluida.

Según T-Mobile, 4G LTE puede alcanzar velocidades máximas de descarga cercanas a los 100 Mbps, mientras que las velocidades promedio suelen ubicarse entre 30 y 100 Mbps.

El despliegue de esta red favoreció la expansión de:

Servicios como el streaming de video en alta definición Videollamadas Aplicaciones que utilizan la ubicación del usuario

Además de incrementar la velocidad, 4G mejoró la estabilidad de las conexiones y permitió ampliar la cobertura a una mayor cantidad de usuarios , tanto en ciudades como en zonas rurales. Por este motivo, continúa siendo una tecnología compatible con numerosos dispositivos actuales.

5G: mayor velocidad, menor latencia y más dispositivos conectados

La quinta generación de redes móviles, conocida como 5G, fue desarrollada para superar algunas de las principales limitaciones de 4G, especialmente en términos de:

Velocidad

Latencia

Capacidad de conexión

Según T-Mobile, una red 5G puede superar velocidades de descarga de 1 Gbps, lo que representa aproximadamente diez veces la velocidad del 4G tradicional.

Otro de sus principales avances está en el tiempo que tarda la información en viajar desde el dispositivo hasta la red y regresar. Mientras que en 4G este tiempo suele ubicarse entre 30 y 50 milisegundos, en determinadas condiciones 5G puede reducirlo hasta aproximadamente 1 milisegundo.

Esta capacidad resulta importante para tecnologías que requieren respuestas prácticamente instantáneas, como los vehículos autónomos, las cirugías remotas y determinados sistemas de internet de las cosas.

¿Quiénes usan 5G?

La implementación de 5G ya tiene aplicaciones en diferentes sectores. En las llamadas ciudades inteligentes, por ejemplo, permite:

Conectar dispositivos destinados a gestionar el tránsito Controlar la calidad del aire Optimizar distintos servicios públicos

En la industria automotriz, la baja latencia facilita el intercambio de información prácticamente en tiempo real entre vehículos y otros dispositivos conectados, algo fundamental para el desarrollo de sistemas de conducción autónoma.

¿El 5G es más rápido que el 4G?

La diferencia de velocidad entre ambas generaciones puede ser considerable, especialmente bajo condiciones óptimas de conexión. Por ejemplo, una película en calidad 8K que podría tardar hasta nueve minutos en descargarse mediante una conexión 4G LTE podría descargarse en alrededor de 16 segundos utilizando 5G.

En escenarios ideales, además, las redes 5G pueden alcanzar velocidades de hasta 10 Gbps, muy por encima de las capacidades de una conexión 4G estándar.

De todos modos, la velocidad no es el único factor que diferencia a ambas tecnologías. La posibilidad de conectar una mayor cantidad de dispositivos al mismo tiempo y reducir la latencia también modifica la experiencia de los usuarios.

Estas características permiten ampliar las posibilidades de tecnologías como los electrodomésticos inteligentes, los dispositivos conectados, los sistemas de transporte y las infraestructuras utilizadas en sectores como la salud y los servicios públicos.