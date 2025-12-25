La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado sobre el retiro de lotes de latas de atún en diversos supermercados de Estados Unidos.

Esta decisión fue adoptada tras la identificación de un defecto en la tapa de apertura fácil, lo que podría comprometer el sello hermético. Tal circunstancia incrementa el riesgo de contaminación por Clostridium Botulinum, bacteria responsable del botulismo, una enfermedad que afecta el sistema nervioso.

Demandan retirar urgente estas latas de atún de todos los supermercados: advierten sobre riesgo de botulismo (foto: archivo).

Marcas de atún enlatado retiradas por la FDA

Las latas de atún retiradas fueron comercializadas bajo diversas marcas que se distribuyen en distintos supermercados. Entre los minoristas involucrados se encuentran Kroger, Publix y Safeway, así como Costco y Walmart.

De acuerdo con el informe publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), incluye presentaciones de Genova, H-E-B, Trader Joe´s y Van Camp´s.

Para conocer la lista completa deberás ingresar en Tri-Union Seafoods Issues Recall of Select Genova®, Van Camp’s®, H-E-B and Trader Joe’s® Tuna Cans Due to Clostridium Botulinum Risk | FDA.

¿Qué significa el botulismo?

El botulismo es una enfermedad grave, aunque poco común, provocada por una toxina generada por la bacteria Clostridium Botulinum. Esta toxina afecta el sistema nervioso y puede ocasionar parálisis muscular, dificultades respiratorias e incluso la muerte.

Los sintomas suelen manifestarse entre 12 y 36 horas tras la exposición y pueden incluir visión borrosa, dificultad para tragar, sequedad en la boca y debilidad generalizada, según Mayo Clinic.

Acciones recomendadas ante la compra de una lata con riesgo de contaminación

Los consumidores que hayan adquirido productos pueden verificar en la etiqueta el código de lote y la fecha de vencimiento para confirmar si su compra está incluida en la lista de retiro.

Si posee una lata de atún retirada del mercado, devuélvala al minorista para obtener un reembolso completo, deséchela o comuníquese directamente con Tri-Union Seafoods para obtener un kit de recuperación y un cupón para un producto de reemplazo.