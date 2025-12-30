La fintech TaxDown es la más famosa para el pago de impuestos en España. En México sigue creciendo.

Óscar Sosa, director de TaxDown en México, hace un llamado a los legisladores de crear la figura de intermediarios ante el SAT. Esta modalidad ya existe en otros países, donde terceros tienen más facultades para negociar con Hacienda a nombre de los contribuyentes. La fintech ya ha conseguido MXN $300 millones en devoluciónes.

Como persona física, la escena es muy común: el contribuyente tiene su contador. Éste le hace todos los cálculos e incluso lo acompaña a las oficinas del SAT. Solo que “el conta” se queda afuera del inmueble.

“Ya te están cobrando impuestos, ya te tienen fiscalizado. Y cuando te llaman, ¿quieres ir tú solo? No, no. ¿Por qué no oficializar a los intermediarios?”, señala el encargado de crecer el negocio de la española TaxDown en México.

Se requiere una nueva figura para lograrlo

La fintech española es la más famosa para el pago de impuestos en aquel país. Su modelo, como intermediario entre los contribuyentes y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, le permite gestionar a nombre del contribuyente su pago de impuestos entre otros trámites.

La apuesta de TaxDown es hacer lo mismo en México, donde el promedio de devolución de sus clientes ha sido de: MXN $5,400.

¿Qué ofrece TaxDown en México?

Esta solución para contribuyentes en México busca suplir a los gestores fiscales, que optan por métodos poco convencionales o abiertamente ilegales, con una asesoría digital. Todo de manera legal.

“Lo vamos a hacer mejor que tu contador, porque cuando llegas a Tax Down, revisamos y hacemos un diagnóstico fiscal y te decimos qué hacer”, comentó el directivo.

Su promesa es recuperar devoluciones que Hacienda le deba a los contribuyentes, cuando éstos ni siquiera están conscientes de ello. “Te metes y te decimos si el SAT te debe de años anteriores o no, en ese momento” al ingresar el RFC y la FIEL.

Por qué puede venir una ola de soluciones fiscales

Desde que Hacienda y su brazo recaudatorio, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lanzaron la factura electrónica (el CFDI) se abrió la posibilidad de agilizar muchos trámites para los contribuyentes. Ya no son necesarios las facturas y recibos en papel, ni todas las desventajas que eso conlleva.

Así, como en otros países, han surgido soluciones digitales o apps que prometen hacer ciertos trámites a nombre del contribuyente. Todo sin necesidad de un contador o un asesor fiscal.

Fuimos una de las startups en España que recibió un reconocimiento de Open AI por haber llegado a 10 billones de tokens usados Óscar Sosa, CEO de TaxDown en México

La lógica es simple: si los intermediarios analizan los datos que el SAT ya tiene sobre un contribuyente, con ayuda de Inteligencia Artificial pueden “descubrir” devoluciones que Hacienda no ha realizado, entre otras anomalías y oportunidades de ahorro.

Para quién es TaxDown

Con el eslogan “Solo pagas si el SAT te devuelve”, el director de TaxDown quiere atraer cada vez a más usuarios mexicanos. La fintech busca establecerse como una alternativa para evitar la informalidad, en un país donde no parece ceder.

La fintech española tiene inversión de cerca de u$s 18 millones de Bonsai Partners, Base10 Partners, entre otros fondos de capital de riesgo. Según su CEO en México, “ya estamos peleando por la rentabilidad”. Su solución no es apta para personas físicas con actividad empresarial, actividades agrarias o quienes aún no pagan impuestos.