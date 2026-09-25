Confirmado: refuerzan operativos para inhibir el uso de motos como servicio de traslado de pasajeros por aplicación en Jalisco (Fuente: Shutterstock)

La secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco confirmó que reforzarán los operativos para inhibir el uso de motocicletas como servicio de traslado de pasajeros mediante plataformas. La medida fue anunciada por el titular de la cartera, Juan Pablo Hernández.

Este fortalecimiento en materia de seguridad vial es una respuesta ante los riesgos que esta modalidad representa para quienes utilizan estos servicios, insistiendo en que se trata de un servicio ilegal.

De acuerdo a los detalles compartidos por Hernández, la Policía Vial realizará ajustes en el despliegue del operativo “Metro” , con más personal y una selección estratégica de los puntos de revisión, como parte de las acciones de apoyo a la Secretaría de Transporte, que cuenta con su propia unidad de supervisión al transporte público.

Refuerzan operativos para inhibir el uso de motos como servicio de traslado de pasajeros por aplicación en Jalisco. Shutterstock

El uso de motocicletas para el traslados de pasajeros es ilegal

El titular de Seguridad local recordó que Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco en su artículo 215, fracción 16 prohíbe utilizar motocicletas para cualquier tipo de transporte público o traslado de pasajeros.

En ese sentido, remarcó que la legislación permite el retiro preventivo inmediato de circulación de las unidades que incurran en esta práctica. Además de contempla una cédula de infracción de entre 17,595 y 23,462 pesos, de acuerdo con el artículo 347, fracción primera, de la misma ley.

Qué implica el operativo “Metro” para reforzar la seguridad vial de Jalisco

Hernández señaló las acciones sobre el operativo Metro implican una asignación de más personal y modificaciones estratégicas en los puntos de despliegue.

A su vez, la Secretaría de Seguridad continuará con su apoyo a la Secretaría de Transporte, encargada de supervisar la operación y funcionamiento del transporte.

El operativo busca “generar y promover la cultura de la prevención” y una “convivencia armónica” entre los distintos actores viales, más allá de la simple sanción económica, según destacaron en una conferencia pasada las autoridades.