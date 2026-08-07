Oficial: Ciudad de México, Querétaro y Veracruz anularán la licencia de conducir a todos los conductores que cometen infracciones graves

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, autoridades de la León, Querétaro, Mérida, Toluca y Cancún siguen reforzando las medidas contra quienes ponen en riesgo a otros usuarios de la vía.

A partir de estas disposiciones, los conductores que cometan infracciones catalogadas como graves podrán enfrentar la suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva de su licencia de conducir.

Si bien no se trata de una medida federal que se aplique de manera uniforme en todo el país, sí refleja una tendencia creciente entre distintos gobiernos locales: imponer sanciones más estrictas a quienes conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas, provocan accidentes o incumplen normas esenciales de seguridad vial.

Ciudad de México, Querétaro y Veracruz siguen reforzando las medidas contra quienes ponen en riesgo a otros usuarios de la vía. (Fuente: Shutterstock)

Distintos gobiernos estatales y municipales de México refuerzan sus normas de tránsito para reducir accidentes viales.

Aunque no existe una ley federal uniforme, los reglamentos locales de León, Querétaro, Mérida, Toluca y Cancún contemplan que las infracciones graves —principalmente conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y la reincidencia— puedan derivar en la suspensión temporal o cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Lo que establecen los reglamentos locales

En León, el Reglamento de Policía y Vialidad municipal indica que quien reincida en manejar en estado de ebriedad o bajo sustancias psicoactivas, o acumule más de cinco infracciones en un año, puede enfrentar la solicitud de cancelación de su licencia.

En Querétaro, el Reglamento de la Ley de Tránsito estatal establece que la licencia se suspende por tres meses cuando el titular acumula tres infracciones o es sancionado por primera vez por conducir bajo efectos del alcohol, y contempla suspensiones de hasta tres años o la cancelación definitiva en casos más graves.

En Mérida, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán prevé que el incumplimiento de las obligaciones del reglamento puede derivar en sanciones que van desde multas hasta la suspensión de la licencia.

En Toluca, capital del Estado de México, el Reglamento de Tránsito estatal establece la suspensión cuando el titular es sancionado dos veces con dicha medida, o cuando se comprueba que presentó documentación falsa para obtenerla.

En Cancún, el Reglamento de Tránsito del municipio de Benito Juárez señala que la suspensión puede ir de seis a doce meses, y que si el conductor reincide tras ese periodo, procede la cancelación definitiva de la licencia.

Oficial: Ciudad de México, Querétaro y Veracruz anularán la licencia de conducir a todos los conductores que cometen infracciones graves. Fuente: Shutterstock.

Recomendaciones para evitar la suspensión o cancelación de la licencia

Para conservar el derecho a conducir y evitar sanciones mayores, es fundamental respetar las normas de tránsito y actuar de manera responsable al volante.

Algunas recomendaciones clave son:

No conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Evitar manejar bajo los efectos de drogas o medicamentos que afecten los reflejos.

Respetar los límites de velocidad establecidos.

Dar prioridad de paso a peatones y ciclistas.

No invadir carriles exclusivos.

Mantener vigente la licencia y la documentación del vehículo.

Evitar la acumulación de multas o puntos de penalización.

Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Revisar periódicamente si existen infracciones pendientes de pago o atención.

En un contexto donde las autoridades buscan reducir la siniestralidad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito no solo ayuda a evitar sanciones, sino que también contribuye a proteger la vida y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.