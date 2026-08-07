Oficial | Claudia Sheinbaum prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron un trámite en su pasaporte

Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores de México han emitido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos vinculados al pasaporte. Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales. No se trata solo de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya es el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes corren riesgo de ser retenidos por migraciones?

La restricción no es generalizada, aunque afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según las directrices recientes, los viajeros que enfrentarán restricciones son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Es necesario comprender que las aerolíneas han recibido la directriz de negar el abordaje a aquellos que no cumplen los criterios de seguridad establecidos, con el fin de evitar sanciones administrativas de índole internacional.

Cómo prevenir complicaciones migratorias

Para evitar ser parte de la estadística de pasajeros atrapados en el aeropuerto, es aconsejable verificar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de anticipación a cualquier desplazamiento. Si su documento fue emitido hace varios años y carece del chip electrónico visible en la portada, es el momento adecuado para concertar una cita.

El proceso de renovación implica la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, que varía en función de la duración solicitada (3, 6 o 10 años). Es importante recordar que, sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún podrían denegar su acceso, obligándolo a someterse a una revisión manual que puede resultar en la pérdida de su vuelo.