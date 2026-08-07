Por orden del Registro Civil, se negará el trámite común de las actas de nacimiento a todos los recién nacidos que estén en esta situación

En México, obtener el acta de nacimiento de un recién nacido es un trámite indispensable para garantizar su derecho a la identidad. Sin embargo, existen dudas frecuentes sobre las causales de rechazo en la solicitud común y los documentos requeridos.

Adicionalmente, la diversidad en los colores del formato único nacional —como el papel blanco, verde o rojo— genera confusión sobre cuál es válido ante las autoridades. Por este motivo, es necesario saber cómo realizar el trámite del Registro Civil correctamente, evitar inconvenientes y validar tu documento.

La diferencia entre acta de nacimiento actualizada y acta de nacimiento certificada: ¿qué tiene cada una y para qué sirven?

¿Por qué el Registro Civil negaría el trámite común del acta de nacimiento?

El Registro Civil exige comprobar fehacientemente el hecho del nacimiento conforme a la ley. El documento médico primario es el Certificado de Nacimiento (CN), emitido por la Secretaría de Salud y regulado por los Lineamientos para la Operación del Certificado de Nacimiento de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).

Si el parto ocurre fuera de una unidad médica, sin asistencia profesional o no se presenta el certificado correspondiente, la autoridad no puede procesar el registro mediante la vía ordinaria habitual.

En estos casos excepcionales, para no vulnerar el derecho a la identidad establecido en el artículo 4.° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplican protocolos especiales como la presentación de constancias de parto, testimoniales o procedimientos de registro extemporáneo.

La ley regula los nombre que puede tener un bebé recién nacido y excluye ciertos prenombres. Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos completos para registrar a un recién nacido?

De acuerdo con las normativas del Registro Civil en México, el comprobante médico es solo una parte del expediente formal. Para completar el trámite se deben presentar los siguientes requisitos:

Comprobante de nacimiento : certificado de nacimiento (CN) original o constancia de parto/inexistencia de registro.

Identificación oficial de los padres : INE, pasaporte o cédula profesional en original y copia.

Comprobante de domicilio : recibo reciente no mayor a tres meses.

Estado civil : acta de matrimonio o la presencia física de ambos padres para el reconocimiento.

Testigos: dos personas mayores de edad con identificación (según la entidad federativa).

¿Qué significado tienen las actas de nacimiento rojas, verdes o blancas?

El color del documento depende únicamente de su etapa de emisión y no altera su validez legal:

Sepia, roja o vino : corresponde al diseño previo al año 2015.

Verde : representa el Formato Único Nacional estandarizado e impreso en papel de seguridad con marcas de agua y fibras ópticas.

Blanca: es la copia certificada en papel bond obtenida en línea (gob.mx/actanacimiento) mediante la plataforma digital.

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y RENAPO precisan que la seguridad del documento migró del papel físico a herramientas digitales como el código QR, la firma electrónica avanzada y el identificador único de 20 dígitos.