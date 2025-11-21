En esta noticia <b>Cómo evitar inconvenientes en aeropuertos</b>

La legislación para el equipaje de mano en todos los aeropuertos es clara, la misma determina cuáles son los artículos prohibidos que se pueden transportar, medidas que afecta a todos los pasajeros aéreos. Para evitar inconvenientes en los aeropuertos, es fundamental conocer las restricciones vigentes y los objetos que han sido vetados en cabina .

La normativa busca agilizar los procedimientos de embarque y reforzar la seguridad, estableciendo una lista ampliada de elementos restringidos. Algunos artículos podrán transportarse en el equipaje facturado, mientras que otros están terminantemente prohibidos a bordo.

Nuevo reglamento: objetos prohibidos en el equipaje de mano

La plataforma de viajes Skyscanner publicó un informe con la lista detallada de artículos restringidos. Si bien se trata de normativas generales, la plataforma aclara que, aunque muchos objetos estén permitidos en un aeropuerto de origen, las normas del país de destino pueden variar.

Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda aplican controles muy estrictos incluso a productos procesados, por lo que se recomienda revisar siempre la normativa local antes de viajar.

Los principales objetos prohibidos en equipajes de mano son:

1. Dispositivos electrónicos

El dron es el único dispositivo electrónico vetado en cabina, aunque su transporte depende de cada aerolínea.

2. Medicamentos y equipo médico

El bisturí está prohibido.

Los tanques de oxígeno requieren aprobación previa de la aerolínea.

3. Objetos punzantes o cortantes

Cúter, navajas automáticas y cuchillos con hoja superior a seis centímetros.

Sacacorchos y tijeras grandes.

4. Líquidos y cosméticos

Se permite transportar solo envases de hasta 100 ml, dentro de una bolsa transparente. El límite total es de 1 litro por pasajero.

Incluye: gel, champú, lociones, perfumes, cremas, pasta de dientes, desodorantes en aerosol y bebidas.

5. Accesorios deportivos

Bates de béisbol, palos de golf, cañas de pescar y tacos de billar.

Equipos de artes marciales como nunchakus y bastones de defensa.

Instrumentos como dardos, jabalinas y arcos con flechas.

6. Herramientas de trabajo

Taladros, destornilladores, martillos, sierras portátiles y sopletes.

Aguarrás y disolventes de pintura.

7. Armas y sustancias peligrosas

Armas de fuego, explosivos, municiones y granadas.

Gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta y productos químicos tóxicos.

