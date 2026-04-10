Hay advertencias que el tiempo convierte en profecías. En un siglo marcado por el horror de dos guerras mundiales y el nacimiento del armamento nuclear, Albert Einstein dejó una frase que hoy resuena con una claridad perturbadora: “No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras.” No era un vaticinio místico. Era la conclusión lógica de un hombre que entendía mejor que nadie hasta dónde podía llegar la ciencia cuando se pone al servicio de la destrucción. Y en 2026, con conflictos encendidos en varios rincones del planeta y tecnología militar avanzando sin freno, esa frase ya no suena a historia: suena a presente. Albert Einstein no era un profeta, era un científico con conciencia. Cuando pronunció esas palabras, no buscaba sembrar miedo sino señalar una contradicción fundamental: la humanidad había alcanzado la capacidad de destruirse a sí misma antes de haber aprendido a gobernarse. El físico alemán vivió de cerca las consecuencias del armamento que la ciencia hizo posible, y comprendió que el problema no era la guerra en sí, sino la desproporción entre el poder de destruir y la sabiduría para contenerlo. La frase de Albert Einstein no habla de un apocalipsis inevitable, sino de un límite: si una guerra llega a emplear todo el arsenal que la tecnología moderna permite, lo que quedaría del mundo no podría llamarse civilización. Lo que describió como riesgo teórico es hoy una arquitectura de conflicto perfectamente visible. Los enfrentamientos actuales entre potencias como Irán, Estados Unidos e Israel, la guerra prolongada entre Rusia y Ucrania, y la crisis humanitaria sostenida en Gaza, Líbano y Sudán no son episodios aislados: son piezas de un tablero donde conviven misiles de largo alcance, drones autónomos, guerra cibernética y ataques a infraestructura civil. Cada uno de estos elementos existía apenas como concepto en la época de Albert Einstein. Hoy son noticias de la mañana. La tecnología que él advirtió como peligrosa no solo llegó, sino que se volvió cotidiana, accesible y cada vez más difícil de controlar por acuerdos diplomáticos. La segunda parte de la frase de Albert Einstein sobre la Tercera Guerra Mundial—esa imagen de una cuarta guerra peleada con palos y piedras— no es hipérbole. Es una descripción del colapso: de las cadenas de suministro, de los sistemas de comunicación, de la infraestructura energética y de todo lo que sostiene la vida moderna. No predijo que eso fuera a pasar. Predijo que podría pasar si la humanidad no encontraba una forma de poner la ética al mismo ritmo que la ciencia. Décadas después, esa brecha entre lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de decidir sigue abierta. Y ahí, exactamente ahí, es donde la advertencia del físico más famoso del siglo XX deja de ser historia para convertirse en una pregunta urgente que todavía está esperando respuesta.