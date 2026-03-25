En el marco de la guerra en Irán, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte posible crisis energéticas a nivel global. Esto se debe a que una ruta clave por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas se convirtió en una de las mayores amenazas para el suministro. Ante este escenario, la AIE, encargada de coordinar las reservas estratégicas de 32 países industrializados, inició la liberación gradual de 400 millones de barriles de petróleo. Esto representa la mayor intervención de este tipo en la historia No obstante, esta medida no logró la contención del alza de precios, ya que el crudo continúa encareciéndose, incrementando alrededor del 50% respecto a niveles previos al conflicto bélico. De acuerdo con estimaciones, el mercado dejó de recibir alrededor de 11 millones de barriles diarios, superando las interrupciones registradas durante los choques petroleros de 1973 y 1979. A esto se suma una disminución acelerada de las reservas almacenadas en buques, de las cuales casi la mitad se consumió en pocas semanas. En el caso del gas, la situación también es crítica, con recortes de suministro que duplican los registrados tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. Esto provocó aumentos importantes en los precios internacionales, afectando incluso a regiones con menor dependencia directa de esta ruta, como Europa. Además, el cierre del estrecho también impacta en otros sectores, como el de los fertilizantes, ya que una parte importante de su producción depende del gas que transita por esta zona. Esto podría traducirse en incrementos en los precios de alimentos a nivel global. Expertos advierten que, incluso si el conflicto termina pronto, la recuperación del suministro energético podría tardar meses o incluso años, especialmente tras daños a infraestructuras clave. En este contexto, el mercado enfrenta no solo precios elevados, sino también una creciente incertidumbre sobre la estabilidad del suministro en el mediano plazo. De acuerdo con reportes recientes, Irán estaría considerando llevar a cabo una acción militar dirigida contra Tel Aviv y algunos aliados regionales de Estados Unidos e Israel, según la agencia Fars con base en fuentes cercanas al gobierno iraní. En paralelo, las fuerzas de Israel informaron que realizaron una serie de ataques de gran escala contra infraestructura en territorio iraní, incluyendo instalaciones militares y uno de los principales cuarteles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán. Al mismo tiempo, la tensión también aumentó en la Ribera Occidental, donde Israel decidió trasladar un batallón de combate desde su frontera con Líbano ante el incremento de la violencia. De acuerdo con una organización de derechos humanos israelí, desde inicios de marzo se registraron en promedio diez ataques diarios de colonos contra la población palestina.