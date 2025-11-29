Una de las regiones del mundo que Rusia mantiene en la mira ante un hipotético escenario bélico que pudiese desembocar en una Tercera Guerra Mundial es Gran Bretaña. Así lo ha manifestado el general de división retirado ruso Nikolay Plotnikov, quien declaró que este territorio debería convertirse en el principal objetivo del país que actualmente gobierna Vladimir Putin.

Esta declaración se fundamenta en el papel crucial que Londres desempeñó al frustrar la invasión rusa a Ucrania, iniciada por el presidente ruso en febrero de 2022.

Según informó el diario británico Daily Express, Plotnikov afirmó que los ataques ucranianos con misiles y drones tuvieron éxito gracias a la información de objetivos proporcionada recientemente por el Reino Unido.

El militar, vinculado al Kremlin, también señaló que varios ex primeros ministros británicos habrían contribuido a obstaculizar los planes rusos para conquistar Ucrania.

Las acusaciones de Rusia que impactan a múltiples naciones

En declaraciones a la televisión estatal rusa, Plotnikov ha afirmado que “los británicos están ingresando datos directamente en los sistemas de control de misiles ucranianos”.

Además, ha acusado a Francia de colaborar con el Reino Unido en el ataque masivo con drones que, el 7 de mayo, impactó en varios puntos de Rusia.Este ataque coincidió con los preparativos del gobierno ruso para conmemorar el Día de la Victoria, evento al que asistirían líderes internacionales. Moscú reportó la interceptación de 524 drones, aunque reconoció que varios lograron esquivar las defensas y causar daños en instalaciones militares.

Reacción de Rusia ante el ataque del Reino Unido

El general ha señalado a los servicios de inteligencia y a las fuerzas armadas británicas y francesas como responsables de la muerte de civiles rusos.

En consecuencia, declaró que se han iniciado “numerosos casos penales” contra líderes como Emmanuel Macron y ex primeros ministros británicos. Finalmente, Plotnikov demandó que se lleve a juicio a todos los dirigentes del Reino Unido involucrados, mencionando de manera específica a Liz Truss y Boris Johnson, a quienes descalificó en un discurso emitido por la televisión estatal.

Las profecías de Nostradamus sobre la Tercera Guerra Mundial

Nostradamus se presenta como una de las figuras más referenciadas en el ámbito de las profecías relacionadas con catástrofes de gran magnitud.

Aunque nunca mencionó de forma explícita una Tercera Guerra Mundial, ciertos versos que hacen alusión a “el gran rey del terror” han sido interpretados como posibles referencias a un conflicto global.

La cuarteta considerada como la predicción del Rey del Terror establece: “El año mil novecientos noventa y nueve, siete meses, del cielo vendrá un gran Rey de terror: Resucitar el gran Rey de Angolmois, Antes después Marte reinar por dicha”.