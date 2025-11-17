Un país latino toma fuerza y puede complicar el equilibrio de fuerzas militares en la región.

Mientras los países se preparan para una potencial Tercera Guerra Mundial, con diversos focos de conflicto, Brasil se está volviendo uno de los focos centrales de atención para analistas y los gobiernos de todo el mundo. Con más de 200 millones de habitantes, abundantes recursos naturales y un rol cada vez más activo en el tablero geopolítico, el gigante sudamericano empieza a consolidarse como una de las potencias emergentes con mayor proyección.

El creciente protagonismo del país dentro de los BRICS, sumado a su avance en energía, tecnología y seguridad alimentaria, genera inquietud en potencias como Rusia y China, que observan cómo Brasil busca ampliar su autonomía dentro del nuevo orden mundial.

El rol decisivo de Brasil dentro de los BRICS

El bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es una de las claves de Brasil para potenciar su poder económico y militar. E país amplió su influencia en debates económicos globales y fortaleció vínculos con aliados estratégicos, al tiempo que impulsa una estrategia orientada a diversificar relaciones y preservar independencia frente a otras potencias.

Los dos secretos detrás del ascenso de Brasil

La expansión de Brasil se apoya en su enorme capacidad energética. El país es líder en biocombustibles, desarrolla una industria petrolera en crecimiento y avanza de forma sostenida en energías renovables.

A esto se suma su papel clave como proveedor internacional de alimentos y minerales estratégicos, lo que lo posiciona como socio indispensable para naciones que buscan asegurar abastecimiento energético y alimentario en un contexto global de incertidumbre.

Además de su riqueza natural, Brasil impulsa una agenda orientada a consolidarse como referente tecnológico. Las inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible y desarrollo de hidrógeno verde podrían convertirlo en un actor destacado de la transición energética y la transformación tecnológica en la próxima década.

Esta combinación de recursos, innovación y estrategia lo sitúa como jugador con capacidad real de influir en sectores decisivos para la economía global.

Brasil rompe con el orden mundial y amenaza a las grandes superpotencias del mundo. Fuente: Archivo. AFP

Cambia el Orden Mundial Internacional

El ascenso de Brasil no solo redefine el mapa de liderazgo en América Latina. También tiene potencial para impactar en el equilibrio global.Para Estados Unidos y Europa, representa un desafío a la hegemonía histórica; para Rusia y China, un competidor emergente dentro de los mismos espacios de cooperación.

Un liderazgo brasileño más autónomo podría modificar alianzas, reordenar flujos comerciales y robustecer un bloque económico más independiente dentro del sur global.