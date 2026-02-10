Texas ha puesto freno a nuevos trámites de visas H-1B en agencias y universidades estatales, iniciando un periodo de revisión que afecta directamente a trabajadores extranjeros altamente calificados. Esta medida genera incertidumbre sobre el futuro del programa en el estado y replantea las condiciones de contratación para profesionales especializados. La orden establece que ninguna agencia estatal ni universidad pública podrá iniciar o presentar nuevas solicitudes de visa H-1B sin autorización escrita de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas hasta el 31 de mayo de 2027, fecha en que concluye la próxima sesión legislativa estatal. Antes del 27 de marzo, todas las agencias e instituciones de educación superior deben presentar informes detallados sobre las visas H-1B que patrocinan actualmente. La directiva también exige demostrar esfuerzos documentados para ofrecer a candidatos calificados de Texas una oportunidad razonable de postularse a cada puesto ocupado por un titular de visa H-1B antes de presentar una nueva solicitud. Aunque la orden no cancela automáticamente las visas vigentes, sí congela nuevas solicitudes en el ámbito estatal y académico. La medida podría afectar a investigadores, ingenieros, desarrolladores de software y otros profesionales especializados que dependen de universidades y agencias públicas como patrocinadores. La visa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren al menos una licenciatura o su equivalente. Según el American Immigration Council, la duración inicial es de tres años, con posibilidad de extenderse hasta seis años. Desde la creación del programa en 1990, el Congreso de Estados Unidos estableció un límite anual de 65,000 visas, con 20,000 adicionales reservadas para profesionales extranjeros con maestría o doctorado obtenido en una institución estadounidense. La administración de Donald Trump anunció en septiembre pasado la imposición de una tarifa de 100,000 dólares para nuevas solicitudes, medida que podría reducir significativamente la demanda. El gobernador republicano Greg Abbott, uno de los principales impulsores de políticas restrictivas en materia migratoria, señaló en un comunicado que la decisión se basa en informes recientes sobre presuntos abusos del programa de visas H-1B, aunque no citó casos específicos ni investigaciones concretas. La directiva se enmarca en una orden emitida el año pasado por el presidente Trump y responde a la necesidad de priorizar el empleo local.