Las Comisiones Unidas del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen que modifica el artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. El proyecto, que ahora está listo para votación en el pleno, establece una implementación gradual que se extenderá hasta 2030, manteniendo los salarios actuales y los derechos laborales vigentes. La transición contempla una disminución progresiva de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030. Senadores del bloque mayoritario defendieron este calendario escalonado argumentando que permitirá a las empresas y centros de trabajo adaptarse sin generar impactos negativos en el empleo o la economía nacional. El dictamen reconoce los efectos positivos de reducir el tiempo de trabajo en el descanso, la salud y el bienestar de los trabajadores. La medida se justifica ante los altos niveles de estrés laboral y accidentes de trabajo que enfrenta México, además de buscar reducir el ausentismo e incrementar la productividad mediante una mejor conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es que no garantiza explícitamente dos días de descanso obligatorio por semana. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que el proyecto mantenga el esquema actual de un día de descanso por cada seis días de trabajo, lo que podría limitar los beneficios reales de la reducción horaria. El dictamen establece que el trabajo extraordinario no podrá exceder las 12 horas semanales, tres más que el límite anterior de 9 horas. Esta ampliación puede distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias durante no más de cuatro días, quedando prohibido que menores de 18 años realicen este tipo de labores. En cuanto a la compensación económica, las primeras horas extraordinarias deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario. Si el patrón excede el límite permitido, estará obligado a cubrir un pago del 200% sobre el salario base. Mientras tanto, integrantes del Frente Nacional por las 40 horas se manifestaron afuera del Senado rechazando la aplicación gradual y exigiendo los dos días de descanso semanales.