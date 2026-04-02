Al igual que ocurre cada año, se llevan a cabo procesos de revisión y actualización en el padrón de la Pensión para el Bienestar. En algunos casos específicos, es posible que la medida derive en la suspensión del apoyo económico, por lo que es importante prestar atención a los mecanismos de las autoridades. Entre las causas más comunes está el fallecimiento del beneficiario, ya que se trata de un apoyo personal. También es posible perder la asistencia económica por inconsistencias en la información brindada, duplicidad de registros o errores en la documentación. También puede haber bajas cuando no se cumplen ciertos requisitos de permanencia, como mantener los datos actualizados o acudir a cobrar el apoyo de forma regular. Por ejemplo, dejar de recoger el pago durante varios bimestres puede generar alertas y llevar a una suspensión. De igual forma, no reportar cambios de domicilio o hacer un uso indebido del recurso, como cobrar la pensión tras el fallecimiento del titular, puede provocar la cancelación inmediata. Para realizar el trámite del apoyo económico, es indispensable presentarse en el módulo del Bienestar con la siguiente documentación: Existen dos tipos de apoyo económico dentro del programa de Pensiones del Bienestar, dependiendo de la edad y situación. Para aquellas personas que son beneficiarías de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (65 años o más) el monto total será de 6,200 pesos bimestrales, a través de los Bancos del Bienestar, los pagos son depositados a la cuenta de la persona registrada. Para las mujeres beneficiadas de la Pensión para el Bienestar de Mujeres de 63 y 63 años (Mujeres Bienestar), la ayuda es de 3,000 pesos, igual de forma bimestral, al cumplir los 65 años el beneficiario ya es parte del programa sin necesidad de realizar ningún tipo de registro.