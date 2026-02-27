En un contexto donde encontrar vivienda accesible se ha transformado en una odisea para miles de jóvenes, el gobierno de la Ciudad de México se encuentra en la fase de preparación para la entrega de los primeros proyectos de Vivienda Social en Renta para Jóvenes. Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar las barreras económicas que obstaculizan la independencia de aquellos que inician su vida laboral o académica, proporcionando contratos de hasta cinco años en colonias estratégicas. El programa piloto contempla viviendas en zonas que antes resultaban inaccesibles para jóvenes con ingresos limitados. Colonias como Doctores, 20 de Noviembre, Buenos Aires, El Rosario y Tacuba serán las primeras en recibir estos desarrollos, elegidas por su buena conectividad, cercanía a centros laborales y educativos, y amplia oferta de servicios. Los departamentos medirán entre 45 y 60 metros cuadrados y contarán con infraestructura básica para una vida independiente. Aunque no se han dado a conocer las rentas exactas, se busca que sean mucho más bajas que en el mercado privado y accesibles para quienes ganan entre uno y tres salarios mínimos. Según el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, los proyectos se dividirán en dos etapas: las rehabilitaciones estarán listas en el segundo trimestre de 2026 y la redensificación urbana se entregará en el cuarto trimestre, por lo que los primeros jóvenes podrían mudarse entre abril y junio. El esquema será exclusivamente de renta por hasta cinco años, sin opción inmediata de compra, con el objetivo de ofrecer estabilidad y evitar aumentos abusivos o desalojos. La convocatoria se prevé para el primer bimestre de 2026 y, en las próximas semanas, se darán a conocer los requisitos y criterios de selección. Estar preparados permitirá agilizar el proceso una vez que se abra la convocatoria. Para postularse a estas viviendas, los jóvenes deberán cumplir con tres requisitos fundamentales establecidos por la Secretaría de Vivienda: