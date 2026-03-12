La Agencia Tributaria analiza en determinados casos si la cesión gratuita de una vivienda de padres a hijos puede considerarse una donación, lo que implicaría la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando la situación no está debidamente formalizada. En España, muchos jóvenes viven en casa de los padres sin pagar alquiler. Sin embargo, en ciertas circunstancias, Hacienda podría interpretar ese uso del inmueble como una donación encubierta, lo que daría lugar a obligaciones fiscales. Aunque no es una situación que afecte automáticamente a todas las familias, los especialistas en materia tributaria aconsejan revisar cómo se documenta la cesión de la vivienda para evitar problemas futuros. La posible calificación como donación depende, principalmente, de la situación económica del hijo y del uso que se haga del inmueble. Posibles implicaciones fiscales De acuerdo con la normativa tributaria, una donación es una transferencia gratuita de patrimonio que beneficia a otra persona sin recibir nada a cambio. Si Hacienda entiende que vivir sin pagar alquiler supone un ahorro equivalente a una renta de mercado, podría interpretarlo como una donación en especie. Además, al tratarse de una cesión gratuita, los propietarios no pueden deducir gastos relacionados con la vivienda, como mantenimiento, comunidad o el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Aunque técnicamente podría considerarse una donación del derecho de uso -lo que permitiría a la administración autonómica reclamar el impuesto calculado sobre el valor del alquiler de la zona-, en la práctica estas situaciones no suelen ser perseguidas de forma generalizada. Las inspecciones suelen centrarse más en alquileres no declarados o inmuebles de elevado valor. Para evitar interpretaciones por parte de la administración, los expertos recomiendan formalizar la situación mediante documentos legales, como un contrato de préstamo de uso gratuito (comodato). Este tipo de acuerdo deja constancia de que no existe un alquiler ni ingresos asociados. El impacto fiscal también puede variar según la región, ya que cada comunidad autónoma aplica bonificaciones distintas en el impuesto de donaciones. Por ejemplo, Comunidad de Madrid y Andalucía cuentan con reducciones de hasta el 99% entre padres e hijos, mientras que en Galicia la bonificación puede alcanzar el 95%. Diversas asociaciones juveniles cuestionaron este tipo de interpretaciones fiscales, al considerar que se producen en un contexto en el que la edad de emancipación se acerca cada vez más a los 30 años y el apoyo familiar resulta clave para muchos. Por ello, la recomendación general es dejar constancia legal de la cesión de la vivienda, para evitar que la administración pueda interpretarla como una donación de alto valor en futuras revisiones fiscales.