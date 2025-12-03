Dormir bien es esencial para reparar los daños en la piel y prevenir la aparición de celulitis. (Foto:Shutterstock)

La celulitis es una de las preocupaciones estéticas más comunes entre las mujeres, afectando principalmente piernas y glúteos. Esta alteración del tejido subcutáneo genera una apariencia irregular en la piel, conocida popularmente como “piel de naranja”, que puede afectar la autoestima de millones de personas.

Aunque factores como la genética y los cambios hormonales influyen en su aparición, la falta de actividad física es uno de los principales desencadenantes de este problema.

La buena noticia es que con una rutina simple y constante de ejercicios que puedes realizar en la comodidad de tu hogar, es posible tonificar la zona baja del cuerpo, fortalecer los músculos y mejorar notablemente la apariencia de la piel. A continuación, te presentamos los tres ejercicios más efectivos para eliminar la celulitis de las piernas.

Adiós celulitis: estos dos ejercicios que puedes hacer en casa mejoraran la apariencia de tus piernas. Fuente: Shutterstock.

Sentadillas: el ejercicio estrella para piernas y glúteos firmes

Las sentadillas son el ejercicio por excelencia cuando se trata de fortalecer la zona inferior del cuerpo. Su efectividad radica en que trabajan simultáneamente varios grupos musculares, incluyendo cuádriceps, glúteos e isquiotibiales.

¿Cómo realizarlas correctamente?

Colócate de pie con los pies separados al ancho de los hombros y la espalda completamente recta. Desciende lentamente flexionando las rodillas hasta formar un ángulo de 90 grados, como si fueras a sentarte en una silla invisible. Mantén el peso en los talones y asegúrate de que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies. Vuelve a la posición inicial de forma controlada.

Rutina recomendada

Se recomiendan 3 series de 15 repeticiones cada una, con 30 segundos de descanso entre series. A medida que ganes resistencia, puedes incrementar las repeticiones o agregar peso sosteniendo botellas de agua o mancuernas improvisadas.

Sentadillas y elevaciones de piernas: los secretos para tonificar tus pierdas y eliminar la grasa acumulada. Fuente: Shutterstock.

Elevación de piernas: el secreto para eliminar los nódulos de grasa

La elevación de piernas se enfoca específicamente en la parte posterior y lateral de los muslos, las zonas donde los depósitos de grasa y la celulitis tienden a acumularse con mayor frecuencia.

Cómo realizarlas correctamente

Recuéstate sobre una superficie firme, como una colchoneta o alfombra. Mantén las piernas completamente extendidas y los brazos a los costados del cuerpo para mayor estabilidad. Eleva una pierna lentamente, manteniéndola lo más recta posible hasta alcanzar un ángulo de aproximadamente 45 grados. Sostén la posición por dos segundos y luego baja la pierna de forma controlada. Alterna con la otra pierna.

Rutina recomendada

20 elevaciones con cada pierna, completando por lo menos 2 series. Puedes realizar este ejercicio en posición lateral también para trabajar la parte externa del muslo, una zona especialmente propensa a la celulitis.