La comunidad estadounidense de Maryland ha dicho adiós a uno de los parques temáticos más famosos de la región. Tras más de medio siglo de vigencia, Six Flags America, uno de los parques más emblemáticos de la costa este, cerró sus puertas el pasado 2 de noviembre de 2025, marcando el fin a una época de emociones y diversión familiar.

Six Flags en la Ciudad de México es uno de los parques de atracciones más grandes y emocionantes de América Latina.

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la compañía que operó hasta los primeros días del presente mes en la ciudad de Bowie. “Gracias por 50 años de diversión familiar”, publicó el parque en su último mensaje, acompañado por fotografías de sus atracciones más queridas.

Si bien el anuncio no tomó a todos por sorpresa, generó un profundo impacto emocional entre quienes tuvieron la posibilidad de disfrutar al menos una vez durante su infancia de alguna de las atracciones. Ante las dudas que comenzaron a circular tras el adiós, se dio a conocer la razón por la cual se dio el cierre definitivo.

Razones del cierre de Six Flags America

La meta con la que se han regido para tomar esta decisión está relacionada con poder aprovechar el terreno para su remodelación, así como para darle un uso inmobiliario. Esta proyección, según Zimmerman, generará un mejor retorno de inversión. Aunque no se especificó quién podría adquirir el predio, se espera que despierte el interés de desarrolladores comerciales y residenciales.

La compañía Six Flags Entertainment Corporation confirmó que el cierre forma parte de una estrategia a partir de la cual se busca optimizar su cartera y hacer frente a una creciente deuda. Según su presidente y CEO, Richard A. Zimmerman, la propiedad de más de 200 hectáreas “ya no encajaba con la estrategia de crecimiento a largo plazo”.

¿Cuál es el futuro del terreno y las atracciones de Six Flags America?

La empresa ha decidido contratar a CBRE, una entidad de renombre mundial en el ámbito de los servicios inmobiliarios, con el propósito de gestionar la venta del terreno que albergaba el parque. Hasta la fecha, no se han divulgado los proyectos que ocuparán dicho espacio, aunque se anticipa que será destinado a nuevos desarrollos urbanos en la región.

El icónico parque de diversiones Six Flags America, ubicado en Bowie, Maryland, cerró definitivamente sus puertas.

Es importante señalar que las 70 personas que estaban empleadas a tiempo completo en el parque recibirán indemnizaciones y apoyo durante el proceso de transición.

En lo que respecta a las atracciones icónicas, Six Flags no ha confirmado si estas serán reubicadas en otros parques del grupo. Sin embargo, en cierres anteriores, la compañía ha optado por trasladar sus montañas rusas más populares a otras sedes.