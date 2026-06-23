El plan de Slim para erradicar la pobreza sin recurrir a subsidios

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El empresario mexicano Carlos Slim Helú, reconocido como el individuo más adinerado del país, ha expresado en múltiples ocasiones una propuesta que genera tanto preocupación como intriga: la eliminación de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores.

Para el multimillonario Carlos Slim, dichos programas asistenciales, junto con otros, resultan insostenibles y deben ser reemplazados por una estrategia enfocada en el empleo y la productividad.

Según el magnate, el verdadero problema que enfrenta México no radica en la escasez de apoyo, sino en la inequidad y la falta de crecimiento económico, señalando que el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado un incremento de apenas un 1% en casi tres décadas.

Esta circunstancia, según su perspectiva, vuelve insostenible el modelo actual de transferencias monetarias, que asigna miles de millones de pesos a programas sociales mientras que millones de personas persisten en condiciones de pobreza extrema.

Su visión, formulada en el contexto de la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, aboga por un cambio en la política social del país, centrándose en la creación de oportunidades laborales para la población jubilada.

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Carlos Slim quiere que se eliminen las pensiones del Bienestar y el IMSS en México: dice que los jubilados deben seguir trabajando (foto: archivo).

El plan de Slim para erradicar la pobreza sin recurrir a subsidios

Según su visión, los recursos que hoy se destinan a las pensiones deberían utilizarse para crear una economía que permita a los adultos mayores mantenerse activos y contribuir a la economía de manera digna.

Carlos Slim cree que es “irracional” el modelo actual de pensiones, particularmente las que provienen del IMSS, ISSSTE y del programa de Bienestar. Con su propuesta, Slim busca generar un debate sobre el futuro del país, en un momento donde en toda América Latina se debate el rol de la seguridad social.

Para Slim, la solución radica en fortalecer a la familia con valores y principios sólidos, elementos que, en su opinión, son la base para construir una sociedad en paz y con unión nacional.

Su propuesta busca un cambio de paradigma, pasando de la asistencia a la inversión en capital humano. En lugar de resolver la pobreza a través de subsidios, el empresario propone reorientar el gasto público hacia proyectos que generen condiciones de bienestar a largo plazo.

“Cuando hay inseguridad no hay libertad, no puede salir de su casa porque no tiene seguridad, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo", expresó.

Para 2025, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores representará un apoyo bimestral de $6,200 pesos. Sin embargo, Slim sostiene que este tipo de transferencias no son la solución definitiva.

Más allá de lo económico, el dueño de Grupo Carso destacó la importancia de la paz y la seguridad social. Slim argumentó que la falta de estos elementos impide la libertad y deteriora la armonía familiar.

“Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población”, indicó Slim, sugiriendo que la clave para un futuro próspero es impulsar la productividad, fomentar la inversión y promover el empleo formal.