El panorama internacional se halla en una fase crítica de tensión, caracterizada por múltiples conflictos activos y un deterioro en las relaciones diplomáticas entre potencias mundiales. Este contexto ha inducido un aumento sin precedentes en el gasto militar global, mientras los expertos alertan sobre los peligros de una potencial Tercera Guerra Mundial.

Esta situación ha generado preocupaciones sobre la estabilidad global y la seguridad internacional.

Advierten que la Tercera Guerra Mundial está por comenzar: estos son los países que más invierten en sus ejércitos.

El gasto militar mundial marca un récord histórico

Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), las naciones del mundo realizaron una inversión notable en defensa, alcanzando la cifra de 2,44 billones de dólares en 2023, lo que implica un aumento del 6,8% en comparación con el año anterior.

Este incremento ha sido considerado “sin precedentes” por los expertos en la materia. A su vez, el promedio global del gasto militar respecto al PIB se estableció en un 2,3% durante el presente año, destacándose el caso del Reino Unido, que destinó 74.900 millones de dólares (aproximadamente 69.600 millones de euros) a sus fuerzas armadas.

Las cifras expuestas reflejan una creciente inquietud por la seguridad nacional en un contexto geopolítico cada vez más inestable. Los expertos apuntan que este proceso de rearme generalizado está intrínsecamente vinculado con la inestabilidad del panorama internacional y las tensiones entre distintas naciones, lo que eleva la posibilidad de una escalada de conflictos a nivel global.

Advierten que la Tercera Guerra Mundial está por comenzar: estos son los países que más invierten en sus ejércitos.

Los cinco países con mayor gasto militar en proporción a su PIB

Ucrania: 36,7% del PIB (64.800 millones de dólares). La invasión rusa ha forzado a Ucrania a destinar más de un tercio de su economía a la defensa nacional, posicionándolo como el país que dedica el mayor porcentaje de su PIB a gastos militares.

Arabia Saudí: 7,1% del PIB (75.800 millones de dólares). Uno de los principales inversores en defensa a nivel global, Arabia Saudita experimentó un ligero aumento en su gasto militar en 2023, alcanzando 75.800 millones de dólares.

Sudán del Sur: 6,3% del PIB (1.100 millones de dólares). Este país africano registró el incremento más notable, con un aumento del 106% en su gasto militar, motivado principalmente por “la escalada de la violencia interna y los problemas de seguridad derivados de la guerra civil en el vecino Sudán”, según el SIPRI.

Argelia: 8,2% del PIB (18.300 millones de dólares). En un contexto de disputas históricas con Marruecos y su continuo respaldo al Frente Polisario, Argelia ha incrementado notablemente su presupuesto militar.

Líbano: 8,9% del PIB (241 millones de dólares). El país mediterráneo aumentó su gasto militar en un 10% durante 2023, aunque esta cifra representa solo una pequeña fracción de lo que destinaba anualmente a finales de la década de 2010, cuando invertía aproximadamente 2.500 millones de dólares.

En el extremo inferior de la tabla, Haití apenas dedicó un 0,1% de su PIB a defensa, lo que evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta el país caribeño.

En contraste, otras naciones desarrolladas mantienen gastos militares relativamente bajos. Canadá asignó el 1,3% de su PIB (2.700 millones de dólares), mientras que Austria apenas invirtió el 0,8% (4.400 millones de dólares).

Los expertos indican que el sostenido aumento en el gasto militar, sumado a las tensiones geopolíticas actuales, podría generar un escenario adecuado para un conflicto de mayor escala si no se logran reducir dichas tensiones mediante vías diplomáticas.