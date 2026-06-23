La discusión sobre la eutanasia y la asistencia médica para morir podría cobrar relevancia en México, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un asunto relacionado con una mujer diagnosticada con cáncer que impugnó diversas disposiciones de la Ley General de Salud. A la par, avanza una propuesta ciudadana que busca regular este tipo de procedimientos en el país.

El caso forma parte de la agenda del Pleno de la Corte, que deberá decidir si atrae el expediente para su análisis o permite que continúe su curso en un tribunal colegiado. Aunque en esta etapa no se resolverá el fondo del litigio, la determinación será clave para definir el camino judicial que seguirá uno de los asuntos más relevantes sobre el derecho a decidir el final de la vida.

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Las autoridades sostienen que la legislación sanitaria vigente restringe el acceso a mecanismos de asistencia médica para morir . Si se aprueba la propuesta procesal, el expediente avanzará a una nueva fase en la que podría elaborarse un proyecto de sentencia para su futura discusión.

El debate de Suprema Corte sobre la libertad de la eutanasia

La revisión judicial ocurre al mismo tiempo que organizaciones civiles promueven la llamada Ley Trasciende, una propuesta que pretende establecer un marco legal para la asistencia médica para morir en personas adultas con enfermedades graves, incurables o terminales.

La iniciativa es encabezada por la activista Samara Martínez, paciente con enfermedad renal terminal, en conjunto con la Coalición Muerte Digna Ya y la asociación Libertad para Morir.

Sus impulsores iniciaron una campaña de recolección de firmas con el propósito de presentar formalmente la propuesta mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana.

¿Qué propone la Ley Trasciende?

Según sus promotores, la iniciativa busca crear una regulación que permita a personas mayores de edad solicitar asistencia médica para poner fin a su vida cuando enfrenten:

Enfermedades irreversibles Sufrimientos insoportables

El proyecto contempla que cada solicitud sea evaluada bajo criterios médicos y legales específicos, con la participación de profesionales de la salud y procedimientos de supervisión destinados a garantizar que la decisión sea libre e informada.

Quienes respaldan la propuesta consideran que ampliaría las opciones disponibles para pacientes que atraviesan etapas avanzadas de enfermedades sin posibilidades razonables de recuperación.

En contraste, sectores críticos expresaron preocupaciones de carácter ético, jurídico y médico sobre una eventual legalización de estos procedimientos.

Debate de eutanasia en México

La eutanasia cuenta con regulación legal en países donde existen requisitos y protocolos específicos para acceder a este tipo de procedimientos, como:

Bélgica

Países Bajos

Luxemburgo

España

Canadá

Por otro lado, naciones como Suiza y algunas jurisdicciones de Estados Unidos permiten modalidades de suicidio médicamente asistido bajo esquemas legales distintos a la eutanasia.