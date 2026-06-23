En esta noticia Reconoce los aranceles como reto

Para Marcelo Ebrard, el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) está asegurado y no existe hasta el momento ningún país que haya mostrado intenciones de salir del acuerdo dentro de las reuniones formales bilaterales que se han sostenido hasta el momento, incluso con las amenazas que realizó el presidente Donald Trump la semana anterior.

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El titular de la Secretaría de Economía aseguró que el tratado trilateral continuará y señaló que “el peor escenario” es que siga al menos por los próximos 10 años.

“Si Estados Unidos, Canadá o México ya se hubiesen querido retirar, tendríamos que haber notificado hace seis meses, que ya no queremos el tratado, eso ya no ocurrió”, aseguró en entrevista con medios de comunicación después de un evento para reconocer al “Aguacate Franja Michoacán” como Indicación Geográfica Protegida por su calidad y características únicas.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó, de nueva cuenta, con no renovar el acuerdo comercial entre su país, México y Canadá.

Durante la firma de un decreto para financiar los servicios de migración de ese país, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo que Estados Unidos “no necesita nada de México y Canadá” y aseguró que a su país le va mucho mejor, por lo que “no está seguro” de renovar el acuerdo.

Ante medios de comunicación, Marcelo Ebrard dijo que el 1 de julio se reunirán los representantes comerciales de cada país para definir el futuro inmediato del T-MEC, que incluye dos escenarios principales.

El más optimista consiste en que el acuerdo se renueve por los próximos 16 años, mientras que “el peor escenario” implica que se mantenga por los próximos 10 años, pero con revisiones anuales.

“La mayor parte de los procesos de los que estamos hablando, por ejemplo, cambio en reglas de origen, lleva varios años, no es anual. Por ejemplo, si queremos que tenga mayor contenido el acero, vamos a suponer que esté fabricado en Norteamérica, pues eso te va a llevar varios años, no lo puedes hacer de hoy, a dentro de un año. Entonces, la materia de cómo va a ser ese proceso durante esos 10 años, es algo que tendríamos que discutir”, dijo.

Reconoce los aranceles como reto

Ebrard Casaubón ha reiterado varias veces que la era del libre comercio ya no se podía ver sin aranceles; sin embargo, reconoció que justamente ese será el principal reto en la revisión del T-MEC.

“El reto es que tenemos un gobierno en Estados Unidos que tiene una idea del mundo que no es el libre comercio. Y la proeza mexicana es sobrevivir las actuales relaciones comerciales, que en buena medida se basan en ese concepto, en la nueva etapa que es muy proteccionista”, comentó.

La meta del Gobierno Mexicano, añadió el funcionario, es mantenerse como el país que paga menos aranceles para exportar hacia Estados Unidos. Actualmente 85% de los productos mexicanos que son enviados a ese país no pagan impuestos y mantener al menos ese escenario será el principal objetivo de México.

Por otra parte, señaló que después del 1 de julio habrá más certidumbre sobre el futuro del T-MEC.

“Cualquiera que sea lo que nos comunique el primero de julio, tenemos reunión en México, la siguiente ronda en julio. Si nos dicen que no quieren que sean 16 años sino que sean 10, nos vamos a reunir en México para discutir eso. O sea, ya está previsto el siguiente paso y eso nos da una certidumbre de cuál es el camino a seguir”, añadió.