El transporte público en el Estado de México (Edomex) se halla actualmente inmerso en un proceso de notable modernización, manifestado por la expansión del Tren Ligero hacia la región mexiquense. Las autoridades pertinentes han confirmado este proyecto y recientemente se han divulgado nuevos detalles concernientes a la ruta que vinculará Texcoco con la red del Metro de la Ciudad de México.

Durante el mes de julio, el Gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMyTEM), inauguró la licitación para realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para el establecimiento del tren. Una vez finalizada, la ruta establecerá una conexión entre Texcoco y La Paz.

Confirmado | El Tren Ligero llegará hasta Edomex y esta será la nueva ruta de conexión (foto: archivo).

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¿Cómo es el trazado de la nueva ruta del Tren Ligero en Edomex?

Se ha comunicado recientemente que la nueva línea se enlazará con la Línea A del Metro de la Ciudad de México, lo cual representará una mejora significativa para miles de usuarios que efectúan su trayecto entre el Estado de México y la capital del país. La longitud estimada de la ruta es de aproximadamente 20.8 kilómetros, aunque el trazado final será determinado de acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios pertinentes.

Beneficios de la conexión entre la nueva línea y el Metro.

Impacto en el traslado de los usuarios.

Importancia de los estudios para definir el trazado.

¿Cuándo se inaugura la nueva ruta del Tren Ligero?

Se estima que una vez concluidos los estudios, cuya entrega está programada antes del 31 de diciembre de 2025, la construcción del Tren Ligero, que conectará Texcoco con La Paz, iniciará en 2026. Entre el 8 y el 11 de julio de 2025 se publicaron las bases para licitar los estudios correspondientes.

Se prevé que el fallo se emita el 28 de julio y que la firma del contrato se lleve a cabo el 31 del mismo mes. Este sistema de transporte público aprovechará los derechos de vía existentes de empresas ferroviarias como Kansas City Southern y Ferrovalle, con el núcleo objetivo de facilitar su construcción. Las autoridades aún no han determinado si la operación del tren ligero estará a cargo del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX o del SITRAMyTEM.

El Tren Ligero en el Edomex constituye un elemento fundamental del proyecto Metromex. Este ambicioso plan de movilidad tiene como propósito integrar trenes, Metro, autobuses y teleféricos, con la finalidad de optimizar la eficiencia en los traslados dentro del Valle de México.

Se anticipa que la red en el territorio mexiquense abarque hasta ocho líneas y se espera que se den a conocer novedades al respecto en un futuro cercano.