Durante años, miles de conductores en Puebla dieron por sentado que pagar la verificación vehicular era sinónimo de obtener la condonación del 100% de la tenencia. Sin embargo, el Congreso del Estado le puso fin a esa certeza: una reforma a la Ley de Hacienda, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta y aprobada por unanimidad, introduce una condición nueva que puede dejar a muchos conductores sin el beneficio completo este 2026. Si tienes una fotomulta pendiente o algún adeudo fiscal sin regularizar, este cambio te afecta directamente. La modificación legal es clara: ya no basta con pagar los 700 pesos del control vehicular para acceder al beneficio. Ahora, el conductor deberá no tener fotomultas activas ni adeudos fiscales a la hora de realizar el trámite. Quienes no cumplan esta condición perderán por completo la condonación y deberán cubrir el importe total de la tenencia, más los recargos que correspondan por incumplimiento. /mexico/actualidad-mx/quedan-horas-el-smn-advierte-que-se-viene-una-de-las-tormentas-mas-violentas-del-ano-con-granizo-rayos-y-vientos-huracanados/ En medio de las nuevas restricciones, hay una excepción sin filtros: los vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos del control vehicular 2026 de manera automática, sin importar si el propietario tiene o no adeudos. El resto de los vehículos sigue las nuevas reglas. Las motocicletas con más de 10 años de antigüedad pagan desde 235 pesos, mientras que los autos de más de seis cilindros pueden llegar a los 890 pesos, dependiendo del tipo y antigüedad de la unidad. Antes de acudir a pagar, conviene verificar si existe alguna deuda pendiente. El portal de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla permite ingresar las placas y el número de serie del vehículo para conocer el estado fiscal exacto y generar el comprobante de pago.