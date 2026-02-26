El Gobierno del Estado de México y su Secretaría de Finanzas confirmaron el subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular 2026 para propietarios que cumplan con los requisitos establecidos. Esto significa que los automovilistas y motociclistas beneficiados “pagarán únicamente el refrendo”. De acuerdo con la información oficial emitida por Edomex, el apoyo económico en la tenencia vehicular aplica para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido. La autoridad estatal difundió el mensaje: “¡No pagas tenencia en Edomex! Subsidio 100%”. El beneficio está dirigido a propietarios de vehículos registrados en el Estado de México que cumplan con el valor máximo de factura establecido. En estos casos, el impuesto de tenencia queda cubierto totalmente por el subsidio estatal. La administración mexiquense precisó que los conductores “pagan únicamente el refrendo”, trámite obligatorio que mantiene vigente el registro vehicular y evita sanciones o multas relacionadas con el control del padrón. El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Finanzas del Estado de México recordaron que la tenencia es un impuesto anual que varía según año, marca y valor del vehículo, y que su recaudación se destina a la administración y mejora de la infraestructura vial. El plazo para obtener el subsidio vence el 6 de abril de 2026.