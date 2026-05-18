La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Hoy conviene que te tomes un momento para recordar a ese amigo o amiga a quien tanto le debes: te acompañó en momentos importantes y ahora ni siquiera le escribes un mensaje ni lo llamas. Está bien seguir tu camino, pero también corresponde reconocer y agradecer sus buenas acciones. Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: los gestos sinceros unirán corazones; la compatibilidad destacada del día es con Virgo. Tauro, hoy tu suerte en el trabajo crece al reconocer y agradecer a esa persona que te apoyó cuando más lo necesitabas. Un mensaje sincero puede reactivar alianzas y abrir una oportunidad inesperada; deja que la gratitud sea tu mejor carta. Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, sueño regular y ejercicio moderado al aire libre. Reducir el estrés con pausas y actividades placenteras le ayudará a mantener su estabilidad y energía. Envía hoy un mensaje breve de agradecimiento. Agenda una llamada para reconectar. Anota tres cosas que valoras de esa amistad. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.