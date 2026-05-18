Este lunes, las personas del signoEscorpio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. No olvides que no todos en tu trabajo son de tu confianza. Evita compartir ciertos asuntos o confidencias con personas que podrían darte la espalda. Hoy, más que nunca, tenlo en cuenta, porque podrías cometer un desliz y acabar lamentándolo. Escorpio tendrá un día propicio en el amor, con encuentros sinceros y magnetismo elevado; la compatibilidad destaca con Cáncer. Escorpio, tu suerte laboral favorece la discreción: confía en tu intuición, no reveles asuntos sensibles y avanza con cautela para evitar deslices y traiciones. Escorpio puede cuidar su salud canalizando su intensidad con descanso de calidad, gestión del estrés y hábitos constantes: buena hidratación, alimentación equilibrada, ejercicio moderado y chequeos preventivos para sostener su energía. Comparte solo lo imprescindible. Selecciona con cuidado en quién confías. Piensa dos veces antes de hablar de temas personales. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.