Una propuesta de intercambio cultural en el sur de Noruega invita a viajeros a colaborar en tareas de jardinería, mantenimiento y trabajo forestal a cambio de hospedaje y todas las comidas incluidas.

La experiencia se desarrolla en una antigua granja rural, cerca de lagos, bosques y paisajes característicos de la región, a menos de una hora de Oslo.

Cómo es la experiencia de voluntariado en Noruega

La oportunidad está publicada en Workaway por un anfitrión que vive en Hillestad, una localidad rural situada en el sur de Noruega. En 2017, decidió abandonar su trayectoria laboral en el sector gastronómico para regresar a la granja donde creció.

El proyecto combina labores vinculadas con la naturaleza y el mantenimiento de una propiedad tradicional. Durante la estadía, los voluntarios pueden participar en diferentes actividades según la época del año.

La propuesta también contempla el intercambio cultural con el anfitrión y su familia.

Dónde queda la granja y por qué permite disfrutar de fiordos, lagos y montañas

La granja se encuentra en Hillestad, en el sur de Noruega, a unos 50 minutos de Oslo y a 15 minutos de Holmestrand , una pequeña ciudad situada junto al fiordo de Oslo. La propiedad está rodeada de un entorno rural en el que conviven bosques, campos de cultivo y espacios naturales.

Uno de sus principales atractivos es la cercanía con el paisaje: detrás de la casa se extiende un bosque, mientras que el lago Hillestad se encuentra detrás del campo ubicado frente a la vivienda. Además, el fiordo de Oslo está a unos 15 minutos, lo que permite explorar los alrededores y conocer los paisajes costeros de la región.

Una granja rural ubicada a menos de una hora de Oslo ofrece una experiencia de intercambio cultural con alojamiento y comidas incluidas. Shutterstock

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las principales actividades están relacionadas con el trabajo forestal, aunque las responsabilidades cambian según la temporada. El anfitrión trabaja en la tala y el raleo de árboles durante el invierno, mientras que en los meses más cálidos se dedica a la plantación, el cultivo y el mantenimiento de los caminos forestales.

Entre las tareas que pueden formar parte de la experiencia se encuentran:

Jardinería y huerta : colaborar con el cuidado de los cultivos y la eliminación de malezas.

Trabajo forestal : participar en actividades de mantenimiento y aprender técnicas relacionadas con el manejo del bosque.

Producción de leña : ayudar con la preparación de madera durante algunas semanas de primavera.

Reparaciones y mantenimiento : colaborar con trabajos de pintura y mejoras en los edificios de la granja.

Renovación de una cabaña: participar en tareas de acondicionamiento de una construcción ubicada en el bosque.

Cómo es el alojamiento y qué incluye la estadía

El intercambio contempla alojamiento en una vivienda compartida con el anfitrión y sus dos perros, Trym y Heimdal. La casa dispone de dos habitaciones para huéspedes en el segundo piso, ambas equipadas con camas dobles, además de un baño destinado a los visitantes.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que todas las comidas están incluidas. Las cenas suelen compartirse con los padres del anfitrión, que viven en la propiedad de al lado.

La conexión a internet es limitada, un dato importante para quienes necesitan trabajar de manera remota o mantener una conexión constante durante el viaje.

Cuáles son los requisitos para postularse y cómo llegar

La estancia mínima indicada en el perfil es de una semana y el anfitrión puede recibir hasta dos voluntarios al mismo tiempo.

Para llegar a la propiedad, es posible utilizar el transporte ferroviario: las estaciones de Sande y Holmestrand se encuentran a unos 15 minutos de la granja. Desde allí salen trenes hacia el norte y el sur cada hora.

La propuesta está dirigida a personas interesadas en las tareas rurales, la jardinería y el aprendizaje de técnicas forestales. El anfitrión habla inglés y noruego con fluidez, por lo que es importante contar con conocimientos de alguno de estos idiomas para facilitar la comunicación durante la estadía.

Antes de postularse, también conviene consultar los horarios y la carga de trabajo acordados, ya que el perfil no especifica una jornada diaria fija.

Además, quienes viajen con una nacionalidad de fuera del Espacio Económico Europeo deben verificar previamente las condiciones migratorias de Noruega.