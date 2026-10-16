Mezclar bicarbonato de sodio con agua es una combinación que permite preparar una pasta que ayuda a desprender restos de suciedad en determinadas superficies, sin necesidad de recurrir siempre a productos abrasivos.

Sin embargo, antes de aplicar este método casero, es importante conocer para qué sirve la mezcla y dónde se recomienda utilizarla.

En ese contexto, el American Cleaning Institute (ACI), una organización estadounidense dedicada a brindar información sobre productos de limpieza y su uso seguro, ofrece una guía para cuidar distintos materiales de la casa.

Mezclar bicarbonato de sodio con agua: qué compuestos químicos explican su efecto limpiador

La combinación de bicarbonato de sodio y agua puede ayudar a remover residuos adheridos gracias a las propiedades químicas de este compuesto y a la acción mecánica que se produce al frotar la superficie. Sin embargo, su eficacia depende del tipo de suciedad y del material que se desea limpiar.

El bicarbonato de sodio, cuya fórmula química es NaHCO₃, es una sal que, al entrar en contacto con el agua, se disuelve parcialmente y genera una solución de carácter alcalino suave.

Según el American Cleaning Institute, el bicarbonato tiene un pH cercano a 9 en solución, aunque el valor exacto depende de la concentración y de las condiciones de preparación. Esta característica puede favorecer la remoción de algunos residuos de origen orgánico, como ciertos restos de comida y grasa.

De acuerdo con la guía, esta preparación puede utilizarse en algunas tareas domésticas, como la limpieza de determinadas superficies de acero inoxidable, placas de cocina de vitrocerámica y materiales plásticos compatibles.

En qué superficies se puede usar bicarbonato de sodio con agua

Mezclar bicarbonato de sodio con agua permite preparar una pasta que puede ayudar a remover la suciedad de determinadas superficies del hogar. (foto: archivo). Archivo El Cronista

La guía del American Cleaning Institute contempla distintas aplicaciones para esta preparación, según las características de cada material. Entre ellas, menciona algunas superficies de acero inoxidable, placas de vitrocerámica, fibra de vidrio y determinados plásticos .

En el acero inoxidable, puede utilizarse para tratar ciertas manchas difíciles. En las placas de vitrocerámica, la limpieza requiere más cuidado: deben estar completamente frías y se deben evitar los elementos que puedan rayar el acabado.

También se puede usar en algunas bañeras, duchas y lavamanos de fibra de vidrio o plástico, siempre que las instrucciones del fabricante permitan este método.

Cómo preparar la pasta de bicarbonato para limpiar

Para obtener la mezcla, se debe colocar bicarbonato de sodio en un recipiente y agregar agua de a poco hasta conseguir una consistencia pastosa.

Una vez preparada, se distribuye una pequeña cantidad sobre la zona que se desea limpiar y se frota suavemente con un paño o una esponja no abrasiva, siempre que el material lo permita. Después, hay que retirar los residuos con agua o con un paño húmedo, según las indicaciones de cuidado de la superficie.

El objetivo es desprender la suciedad sin dañar el material: por eso, no conviene aumentar la presión del frotado ni dejar restos de la preparación sobre la superficie.

Qué materiales pueden dañarse con el bicarbonato de sodio

Que una mezcla sea habitual en la limpieza doméstica no quiere decir que sea adecuada para todos los materiales. Las partículas del bicarbonato pueden producir rayones en superficies sensibles si se combinan con una fricción excesiva.

Antes de aplicarlo sobre mármol, piedra natural, acrílicos o acabados pintados, hay que consultar las recomendaciones del fabricante y utilizar un producto específico si así lo indica.

En los pisos de madera, además, hay que evitar el exceso de humedad, que puede perjudicar determinados acabados.

La precaución también es importante en las superficies con tratamientos protectores o revestimientos especiales, cuyo mantenimiento puede requerir productos formulados específicamente para ellas.