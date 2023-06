"No estamos solos": ex funcionario de EE.UU. reveló que tienen restos de vehículos extraterrestres

La presencia de extraterrestres y vida alienígena en la tierra es uno de los grandes misterios sin resolver desde hace muchísimo tiempo, pero las afirmaciones de David Grusch, un exfuncionario de alto rango en los Estados Unidos, abrieron la posibilidad a que el gobierno norteamericano revele nuevos datos.

Grusch dirigió el análisis de fenómenos anómalos inexplicables (UAP) dentro de una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y ahora afirmó que el gobierno tiene en su poder "vehículos intactos y parcialmente intactos" de origen extraterrestre.

Grush brindó una entrevista a The Debrief y aseguró que el gobierno de EE. UU. y los contratistas de defensa habían recuperado "fragmentos de naves no humanas y, en algunos casos, enteras, durante décadas". "Este material es de origen exótico, lo que significa inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido", agregó.

En base a estas revelaciones, el congreso realizó dos audiencias públicas para conocer más detalles además de presionar tanto al gobierno como a las fuerzas armadas norteamericanas para que revelen si poseen estos materiales en su poder.

Vida extraterrestre: las afirmaciones que sorprendieron al mundo

"El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos ", sostuvo Jonathan Gray, oficial de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y que trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC). "Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos", reveló.

Grusch agregó que las afirmaciones sobre los vehículos extraterrestres se basan en "las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales además de la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas" que se descubrieron en los objetos que estaban bajo su área.

El medio The Debrief consultó a los colegas de Grusch al cual todos catalogaron de "intachable" y destacaron: "La gente dice 'las personas inventan historias todo el tiempo', pero es muy diferente ir ante el Congreso o ante el inspector general de la comunidad de inteligencia y hacer eso. Porque habrá consecuencias como la cárcel si se descubre que no es cierto".

La agencia en la que trabajaba este alto funcionario fue descubierta por el New York Times en 2017 y reveló los fondos que se destinaban por parte de los Estados Unidos para descubrir tecnología extraterrestre además de analizar distintas muestras encontradas en la Tierra.

Desde la NASA la respuesta fue que "una de las prioridades clave de la agencia es la búsqueda de vida en otras partes del universo, pero hasta ahora, la NASA no ha encontrado ninguna evidencia creíble de vida extraterrestre" a pesar de los dichos de Grusch y Gray.

De todas maneras, el congreso investiga una de las denuncias más importantes sobre la tenencia de material alienígena por los Estados Unidos por provenir de funcionarios con cargos relevantes además del nivel de detalle que brindaron en sus declaraciones.