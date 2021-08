Variante Delta: ¿vacunación obligatoria para volver a la oficina? Qué está pasando en otros países

Mientras en 2020 el mundo se enfrascó en una carrera contrarreloj para desarrollar vacunas contra el coronavirus, no pudo anticipar el próximo debate: ¿deber ser obligatorias o voluntarias?

La Organización Mundial de la Salud fue clara: "En general, la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria ", dijo la vocera de la organización Fadela Chaib. No obstante, hizo énfasis en que "debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas y lo importantes que son".

Aunque no está regulado, la obligatoriedad o no de la vacuna es un tema cada vez más discutido en el mundo, especialmente desde que las empresas comenzaron a planificar la vuelta a la oficina.

La mayoría de los países ya aplica certificados de vacunación para viajar o para el ingreso en algunos espacios cerrados, especialmente bares, restaurantes, y otros espacios culturales o de entretenimiento.

Sin embargo algunos países ya están extendiendo la vacunación a los sitios de trabajo. El presidente Emmanuel Macron desató un revuelo en Francia cuando anunció la vacunación obligatoria para todo el personal médico. Italia dispuso una medida similar en marzo pasado y el Reino Unido planea comenzar a exigir vacunación obligatoria para todos aquellos que trabajen en tareas de atención domiciliaria a partir de octubre.

En Arabia Saudita t odos los trabajadores públicos y privados deberán estar vacunados para asistir a sus oficinas y también se requerirá un certificado de vacunación para ingresar a cualquier establecimiento oficial, privado, educativo o usar transporte público.

Pero Estados Unidos probablemente sea el país donde este tipo de medidas están teniendo mayor repercusión. Tras el pico de 4,6 millones de dosis diarias aplicadas en abril, la campaña comenzó a declinar progresivamente hasta alcanzar una meseta de casi 700.000 dosis diarias en agosto. La Casa Blanca tuvo que ver cómo se evaporaba su objetivo de tener al 70% de los adultos vacunados con al menos una dosis para el 4 de Julio, el Día de la Independencia.



Actualmente, casi el 60% de la población tiene una dosis mientras poco más del 50% está completamente vacunada . Los esfuerzos de las autoridades estadounidenses se están chocando contra un muro cada vez más sólido de personas que, por distintas razones, no han podido o querido vacunarse. Mientras tanto, la variante Delta sigue avanzando y empujando las estadísticas de internaciones en el país.

Los trataron de seducir con dinero, descuentos, incluso cerveza y marihuana gratis, pero la campaña de vacunación sigue amesetada.

Mientras la libertad del verano boreal borraba en las personas el recuerdo del distanciamiento social, las empresas preparaban sus planes de vuelta a la oficina -que ahora algunas están empezando a postergar por el avance de Delta.

De repente, el debate por las vacunas tomó un tono más severo: cada vez son más las empresas estadounidenses que imponen requisitos de vacunación . En julio, Google anunció que todos los empleados que vuelvan a trabajar presencialmente deberán estar vacunados -en principio sólo en EE.UU., pero planean ampliar la política a otros países-, aunque extendieron el home office voluntario hasta octubre.

Facebook también exige que todos los empleados que vuelvan a cualquiera de las oficinas estadounidenses estén vacunados. La cadena CNN directamente adquirió una política de "tolerancia cero", en palabras del director Jeff Zucker, contra los no vacunados, y como muestra de ello, despidió a tres empleados que habían ido a trabajar sin estar inmunizados.

La preocupación también llego a Wall Street: mientras empresas como BlackRock o Wells Fargo están demorando el regreso al trabajo presencial; otras como Goldman Sachs y JPMorgan Chase le están pidiendo a sus empleados que notifiquen su estado de vacunación, aunque no es obligatoria la inmunización para ir a trabajar. No obstante, los empleados del JPMorgan que no estén vacunados, no podrán asistir a reuniones de más de 25 personas y deberán someterse a tests de coronavirus dos veces por semana. El banco también impuso el uso obligatorio de barbijos para todos sus empleados en espacios cerrados y áreas comunes.

Morgan Stanley fue uno de los primeros bancos en establecer la vacunación obligatoria para sus empleados en Nueva York y el condado de Westchester. Los no vacunados puede seguir trabajando desde sus casas.

Recientemente, el Citigroup planteó una iniciativa similar: todos los empleados en las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia, Boston y Washington D.C., deberán estar vacunados antes de volver a la oficina. El programa de reapertura comenzará a mediados de septiembre, con un mínimo de dos días presenciales por semana.

A partir de septiembre, la Bolsa de Nueva York también le exigirá vacunas a todos los que quieran ingresar a las salas de trading. Se contemplan excepciones por motivos médicos o religiosos, pero esas personas deberán presentar un test negativo en las 48 horas previas al ingreso, que puede ser hasta tres veces por semana.

Disney decidió que todos sus empleados deben mostrar certificado de vacunación para volver a cualquiera de los edificios de la empresa, incluyendo oficinas y parques temáticos.

Netflix también hizo obligatoria la vacunación para los empleados -incluyendo actores y equipos de filmación- en sus producciones.

El gobierno también endureció su política: a fines de julio, el presidente Joe Biden anunció que todos los empleados federales (alrededor de 4.000.000 de personas) deberán mostrar certificados de vacunación o someterse otras medidas como barbijo obligatorio, testeos semanales, distanciamiento social y más.

En el caso de los trabajadores públicos de salud que estén en contacto con pacientes Covid, el Ministerio de Salud y Servicios Humanos los instruyó para que se den la vacuna.

El Pentágono también comenzará a exigir vacunación entre las fuerzas militares a partir de septiembre.