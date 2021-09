Polémica: Italia hace obligatorio el 'pase covid' para todos los trabajadores

Aunque el debate de la vacunación obligatoria -especialmente a medida que las empresas empiezan a hacer planes para la vuelta a la oficina- ya estaba instalado en el mundo, el gobierno italiano aprobó una medida prácticamente sin precedentes: a partir del 15 de octubre todos los empleados, ya sean públicos o privados, deberán presentar certificado covid para ir a trabajar .



Los italianos estarán obligados a presentar ya sea el certificado de vacunación o un test negativo realizado hasta 48 horas antes, algo prácticamente inviable en la vida cotidiana ya que exigiría la realización de un test cada dos días a un costo de entre 20 y 30 euros en promedio . La medida abarca a unas 23 millones de personas, excepto a los autónomos que trabajan en sus propios domicilios.

Los trabajadores que no presenten un certificado sanitario válido no podrán ingresar a trabajar y será considerado como una falta sin justificación, si el empleado no presenta el certificado verde en más de cinco días puede quedar suspendido, aunque la medida no contempla despedidos. También se establecen multas de entre 600 y 1500 euros (entre u$s 70 y u$s 1175) para las personas y de 400 a 1000 euros (u$s 470 a u$s 1176) para las empresas.

Los peligros económicos del post Covid en los países emergentes según la ONU



"No se ha hecho nada parecido en Europa... nos ponemos a la vanguardia internacional", dijo el ministro de Administraciones Públicas, Renato Brunetta. Y es que aunque algunos países de la Unión Europea, como Francia, han hecho obligatoria la vacunación para el personal sanitario , ninguno extendió el ‘pase verde' para todos los empleados, lo que convierte a Italia en un caso de prueba para el continente.

El gobierno espera una "enorme" aceleración de las vacunaciones tras el anuncio, manifestó Brunetta.

Los partidos políticos, así como la principal federación patronal, han respaldado la medida, con la esperanza de que evite nuevos cierres. Los sindicatos, por otra parte, pidieron que los tests sean gratuitos, para que los trabajadores que se nieguen a vacunarse, puedan seguir trabajando. El gobierno rechazó el pedido, pero dijo que el precio de las pruebas tendría un tope de 15 euros por motivos laborales, muy por debajo del costo actual.

Vacunas contra el coronavirus: Pfizer admite que la efectividad empieza a disminuir a partir de los 6 meses



Alrededor del 74% de los italianos ya recibió al menos una dosis de la vacuna, mientras el 68% está totalmente inmunizado.

El ‘pase verde' comenzó a funcionar en la Unión Europea el 1 de julio pasado, ideado como una forma de facilitar la circulación intrabloque de cara a la temporada de verano. Italia, sin embargo, extendió su uso a otras actividades como museos, gimnasios y restaurantes.