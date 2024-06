Uno por uno, cómo fueron los 36 golpes de Estado que sufrió Bolivia desde su independencia

Hoy Bolivia enfrenta un nuevo intento de golpe de Estado cuando militares rodearon la plaza principal e ingresaron al Palacio de Gobierno exigiendo un cambio de autoridades. Este evento no es un hecho aislado en el país del altiplano, así como no lo es en toda América Latina, y se suma a una larga historia de asonadas y quebrantos del orden constitucional, que experimentó numerosos cambios abruptos de poder desde su independencia. La trayectoria de golpes de estado en Bolivia no forma parte, sin embargo, de un pasado ya superado, sino que ha tenido nuevos eventos de ese caracter en forma reciente, como el que en octubre de 2019 provocó el derrocamiento de Evo Morales.



Aunque no llegó al poder por un golpe, el propio Evo Morales obtuvo la presidencia en comicios que debieron convocarse como resultado de la rebelión popular que, en octubre de 2003, acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Esta rebelión llevó al vicepresidente Carlos Mesa Gisbert a asumir el mando para encauzar la transmisión legal que terminó en las elecciones de diciembre de 2005, las cuales dieron el triunfo al dirigente cocalero.

El sitio Correo del Alba confeccionó una exhaustiva lista de los golpes, las asonadas y las distintas rupturas del orden constitucional en Bolivia, con una descripción de qué sucedió en cada caso:

Primer Golpe: 1828

El primer golpe de estado en Bolivia ocurrió el 18 de abril de 1828. Aunque la Constitución otorgaba al presidente una duración vitalicia en el cargo, el Mariscal de Ayacucho aceptó el mando solo por dos años. Sin embargo, un motín en las tropas colombianas resultó en la captura del Mariscal y la asunción del mando por el General José María Pérez de Urdininea.

Segundo Golpe: 1828

El General Velasco fue separado de la presidencia bajo la influencia del invasor y reemplazado por el General Pedro Blanco el 27 de diciembre de 1828.

Tercer Golpe: 1829

Menos de una semana después, el General Blanco fue apresado y asesinado el 1 de enero de 1829, siendo restituido en el mando el General Velasco.

Cuarto Golpe: 1839

El General Velasco asumió nuevamente la presidencia el 9 de febrero de 1839, resultado de otro golpe exitoso.

Quinto Golpe: 1841

El gobierno de Velasco fue derrocado por el General Ballivián el 28 de septiembre de 1841, quien se mantuvo en el poder por casi siete años.

Sexto Golpe: 1848

El predecesor de Ballivián, Velasco, se convirtió en su sucesor mediante el golpe de Estado del 2 de enero de 1848.

Séptimo Golpe: 1848

El historiador Alcides Arguedas denominó "caudillos letrados" a los líderes que representaban intereses de una cuasi-aristocracia criolla. El General Manuel Isidoro Belzu desplazó a Velasco de la presidencia el 6 de diciembre de 1848 tras su victoria en Yamparáez.

Octavo Golpe: 1857

El Dr. José María Linares alcanzó la presidencia mediante un golpe de Estado el 8 de septiembre de 1857.

Noveno Golpe: 1861

El Dr. José María Linares fue traicionado y derrocado el 14 de enero de 1861, resultando en un triunvirato que encauzó el encumbramiento del General Achá.

Décimo Golpe: 1864

El General Melgarejo se levantó contra Achá el 28 de diciembre de 1864, proclamándose presidente.

Undécimo Golpe: 1871

El General Agustín Morales lideró un golpe el 15 de enero de 1871, restableciendo las libertades y huyendo al Perú.

Duodécimo Golpe: 1876

Hilarión Daza, inseguro del resultado electoral, asumió el gobierno por la fuerza el 4 de mayo de 1876.

Décimotercer Golpe: 1879

Durante la Guerra del Pacífico, tropas se levantaron contra el presidente Daza el 27 de diciembre de 1879. El General Narciso Campero asumió la presidencia el 18 de enero de 1880.

Décimocuarto Golpe: 1899

Una guerra civil a finales del siglo XIX consolidó el traslado de la sede gubernamental a La Paz, aunque mantuvo el sistema unitario.

Décimoquinto Golpe: 1920

El Partido Republicano derrocó al presidente Gutiérrez Guerra el 12 de julio de 1920.

Décimosexto Golpe: 1930

El Ejército estableció una Junta Militar el 25 de junio de 1930, presidida por el General Carlos Blanco Galindo.

Décimoséptimo Golpe: 1934

Un golpe militar dirigido por el Ejército derrocó al presidente Tejada Sorzano el 29 de noviembre de 1934.

Décimoctavo Golpe: 1936

Un nuevo golpe militar el 17 de mayo de 1936 puso al coronel David Toro al frente de una "Junta Militar Socialista".

Décimonoveno Golpe: 1937

El coronel Germán Busch derrocó a Toro el 13 de julio de 1937.

Vigésimo Golpe: 1939

Tras la muerte de Busch, el General Carlos Quintanilla asumió la presidencia con el propósito de institucionalizar el país.

Vigésimo Primer Golpe: 1943

La logia militar Razón de Patria (Radepa) en alianza con el MNR derrocó al presidente el 20 de diciembre de 1943.

Vigésimo Segundo Golpe: 1946

Una revolución popular el 21 de julio de 1946 resultó en el asesinato del presidente Villarroel.

Vigésimo Tercer Golpe: 1951

El presidente Urriolagoitia entregó el mando a una Junta Militar presidida por el General Hugo Ballivián el 16 de mayo de 1951.

Vigésimo Cuarto Golpe: 1952

Una insurrección popular liderada por el MNR el 9 de abril de 1952 resultó en la toma del mando por Hernán Siles Zuazo.

Vigésimo Quinto Golpe: 1964

El vicepresidente René Barrientos Ortuño encabezó un golpe contra el presidente Paz Estenssoro en 1964.

Vigésimo Sexto Golpe: 1969

El General Alfredo Ovando Candia asumió la presidencia tras derrocar a Siles Salinas.

Vigésimo Séptimo Golpe: 1970

El General Rogelio Miranda proclamó presidente a Efraín Guachalla el 6 de octubre de 1970.

Vigésimo Octavo Golpe: 1970

El General Juan José Torres asumió la presidencia el 8 de octubre de 1970.

Vigésimo Noveno Golpe: 1971

El coronel Hugo Banzer Suárez asumió la presidencia el 21 de agosto de 1971.

Trigésimo Golpe: 1978

El General Juan Pereda Asbún tomó el mando el 21 de julio de 1978.

Trigésimo Primer Golpe: 1978

El General David Padilla Arancibia asumió la presidencia el 24 de noviembre de 1978.

Trigésimo Segundo Golpe: 1979

El General Alberto Natusch Busch asumió el poder el 1 de noviembre de 1979.

Trigésimo Tercer Golpe: 1980

El General Luis García Meza Tejada derrocó a la presidenta Lidia Gueyler el 17 de julio de 1980.

Trigésimo Cuarto Golpe: 1981

Un golpe interno de las Fuerzas Armadas derrocó a García Meza el 4 de agosto de 1981.

Trigésimo Quinto Golpe: 1982

El General Guido Vildoso asumió la presidencia en un golpe dirigido para restablecer la democracia.

Trigésimo Sexto Golpe: 2019

Un golpe de estado en 2019 resultó en la autoproclamación de la vicepresidenta del Senado como sucesora del presidente Evo Morales .

La historia de Bolivia está marcada por una constante lucha de poder y cambios abruptos en su liderazgo. El evento de hoy es un recordatorio de esta turbulenta historia y la fragilidad de su estabilidad política.