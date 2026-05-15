China avanza en una estrategia de cooperación económica y tecnológica con varios países de América Latina, en un contexto en el que el comercio bilateral y la inversión muestran un crecimiento sostenido. El gigante asiático se consolidó como uno de los principales socios comerciales de la región y profundizó su vínculo a través de acuerdos de libre comercio, proyectos de infraestructura y transferencia de conocimiento. Este proceso se desarrolla en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que impulsa mejoras en infraestructura portuaria, redes logísticas y corredores comerciales digitales, con el objetivo de reducir costos de transporte y ampliar el acceso a los mercados globales. Analistas y exportadores citados por China Daily señalan que esta estrategia abre un nuevo potencial para el comercio y la inversión entre China y América Latina en los próximos años. En paralelo, los tratados de libre comercio de alto nivel firmados entre China y países como Chile, Ecuador y Costa Rica funcionan como modelos para futuras alianzas económicas. Estos acuerdos promueven el comercio basado en normas claras, la protección de la propiedad intelectual y prácticas de desarrollo sostenible, en un escenario internacional marcado por el proteccionismo y el unilateralismo. La relación bilateral también se apoya en la complementariedad de las economías. América Latina aporta abundantes recursos naturales y una sólida producción agrícola, mientras que China ofrece capacidad manufacturera, tecnología y un amplio mercado de consumo, lo que amplía las oportunidades para una cooperación más profunda y diversificada. China avanza además en la actualización del tratado de libre comercio con Perú y mantiene conversaciones para nuevos acuerdos con Panamá y Honduras. A esto se suma un estudio de viabilidad sobre un posible TLC entre China y Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación comercial y económica entre ambos países. En el plano empresarial, compañías chinas como BYD, China General Nuclear Power Corp. y China COSCO Shipping Corp. incrementaron su presencia en sectores estratégicos de América Latina, como energías renovables, manufactura, transporte, minería y agroindustria, aportando capital, tecnología y conocimientos técnicos a las economías locales. El intercambio económico refleja esta dinámica de expansión: Este escenario favorece tanto a grandes corporaciones como a firmas medianas. Fabricantes chinos de electrodomésticos, productos industriales y minerales registraron aumentos en sus exportaciones hacia países como Brasil, Perú y Chile, impulsados por la urbanización y la industrialización de la región, que incrementaron la demanda de bienes manufacturados y materias primas procesadas.