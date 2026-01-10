Irán parece estar avanzando en la construcción de un nuevo búnker de 36 metros de largo dentro del complejo militar de Parchin, con una estructura compatible con contenedores de alta potencia explosiva, según un análisis del Institute for Science and International Security (ISIS) basado en imágenes satelitales recientes.

El sitio, conocido como Taleghan 2, había sido destruido por Israel en octubre de 2024.

Los especialistas señalan que la finalidad de la instalación no puede confirmarse solo a partir de imágenes satelitales y que este tipo de infraestructura también se utiliza en desarrollos militares convencionales.

¿Qué se sabe del nuevo búnker nuclear de 36 metros que construye Irán?

Las imágenes muestran una cámara cilíndrica de aproximadamente 36 metros de largo y 12 de diámetro dentro de una estructura reforzada con hormigón y tierra . Por sus características técnicas, podría tratarse de un contenedor para pruebas con explosivos de alta potencia, un componente sensible en programas militares avanzados.

Según el análisis técnico, el sitio presenta características relevantes:

Cámara compatible con ensayos de explosivos de alta energía

Refuerzo estructural tipo “sarcófago” para resistir ataques aéreos

Ubicación semienterrada y protegida por el terreno

Antecedentes de uso en experimentos vinculados al programa nuclear iraní

Varias imágenes de Taleghan 2 tomadas entre septiembre y noviembre de 2025 muestran con claridad la posible cámara cilíndrica interna y su ancho. Las imágenes centrales detallan la longitud y el diámetro del objeto interno. El edificio en sí mide aproximadamente 40 metros de largo por 17 metros de ancho. Institute for Science and International Security (ISIS)

¿Por qué el complejo militar sigue activo tras los bombardeos?

Además de Taleghan 2, se detectaron trabajos limitados en otros sitios sensibles, como Natanz y Esfahan. Allí se observaron excavaciones, limpieza de escombros y refuerzo de accesos, lo que sugiere tareas de evaluación de daños tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Los expertos coinciden en que Irán aún estaría lejos de reconstruir un programa nuclear plenamente operativo. Sin embargo, la continuidad de estas obras mantiene la vigilancia internacional ante la posibilidad de avances graduales en capacidades estratégicas.