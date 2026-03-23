El presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes que ordenó al Departamento de Guerra suspender temporalmente las operaciones militares contra plantas de energía e instalaciones iraníes. Trump señaló que hubo diálogos “muy buenos y productivos” con Teherán durante los últimos dos días. El mensaje fue publicado en su red Truth Social. Según el mandatario, las negociaciones apuntan a una resolución integral del conflicto y continuarán durante la semana. La tregua, aclaró, está condicionada al avance de esas conversaciones. El anuncio llega apenas 48 horas después de que Trump había dado a Irán un ultimátum: reabrir el estratégico estrecho de Ormuz o enfrentar la destrucción de su infraestructura energética. Teherán respondió con dureza: la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar centrales eléctricas que abastecen bases estadounidenses en la región, y el presidente del parlamento iraní llegó a señalar instalaciones de desalinización en países del Golfo como posibles objetivos, una advertencia que podría comprometer el agua potable de millones de personas. La reacción de los mercados fue inmediata. El petróleo, que había comenzado la semana en alza, cayó más de un 10% tras el anuncio. Las bolsas, que registraban pérdidas, revertieron la tendencia. Sin embargo, los precios del crudo siguen en torno a los u$s 113 por barril —casi un 55% más desde el inicio del conflicto—, con el estrecho de Ormuz aún cerrado al tráfico de aliados de Washington. El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya acumula más de 2.000 muertos en cuatro semanas. Este mismo lunes, Israel lanzó una nueva ola de ataques a gran escala contra objetivos en Teherán, horas después de recibir misiles iraníes. En el Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin reportaron nuevos bombardeos en sus territorios. En ese contexto, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el mundo enfrenta la peor crisis energética en décadas, con efectos que ya se sienten en países en desarrollo de Asia y África. Trump no precisó los canales ni el formato de las negociaciones con Irán, pero la sola mención de una pausa representa la primera señal concreta de distensión desde que estalló el conflicto.