Donald Trump afirmó que su principal objetivo en el conflicto con Irán es controlar su producción petrolera, lo que disparó el precio del Brent hasta los u$s 116 por barril. Aunque la suba se moderó más tarde, el indicador aún cotiza en torno a los u$s 107 por la tensión generada por el conflicto en Medio Oriente. “Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: ‘¿Por qué haces eso?’ Pero son personas estúpidas", declaró el presidente estadounidense al Financial Times. Por otro lado, no descartó una operación militar para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de crudo del país persa. El mandatario comparó la posible medida con lo que ocurre en Venezuela, donde Washington busca controlar la industria petrolera “indefinidamente” tras la captura del líder Nicolás Maduro en enero de este año. La isla de Kharg, ubicada en el Golfo Pérsico, es el punto por el que se exporta la mayor parte del crudo iraní. Una operación militar allí implicaría enormes riesgos: más bajas estadounidenses, mayor duración del conflicto y costos difíciles de calcular. Sin embargo, Trump minimizó esos riesgos. “No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente“, afirmó sobre la isla, aunque reconoció que implicaría una presencia prolongada en el terreno. “Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, dijo Trump. “Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo“, admitió ante el Financial Times. Las declaraciones se producen en un contexto de guerra abierta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que disparó el precio del petróleo más de un 50% en apenas un mes. El crudo Brent superó los u$s 116 dólares por barril el lunes por la mañana en los mercados asiáticos. Washington reforzó significativamente su presencia militar en la región. El Pentágono ordenó el despliegue de 10.000 soldados entrenados para tomar y mantener territorio. Unos 3500 ya llegaron el viernes, incluyendo cerca de 2200 marines, mientras que miles de efectivos de la 82.ª División Aerotransportada también recibieron órdenes de desplegarse. A pesar de la escalada, Trump aseguró que las negociaciones indirectas con Irán avanzan satisfactoriamente, a través de emisarios paquistaníes. Fijó el 6 de abril como fecha límite para que Teherán acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra. “Nos quedan unos 3000 objetivos —ya hemos bombardeado 13.000— y otros dos mil por atacar”, señaló. "Se podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez“, agregó. El mandatario también afirmó que Irán autorizó el paso de 20 petroleros con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz, una vía por la que fluye normalmente una quinta parte del petróleo mundial, como señal de apertura negociadora. Trump sostuvo además que el conflicto ya produjo un “cambio de régimen” en Irán, tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei y varios altos funcionarios. Sobre Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá y nuevo líder supremo, fue tajante: “El hijo está muerto o en muy mal estado”, dijo, pese a que Teherán insiste en que se encuentra sano y salvo.