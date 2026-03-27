El Pentágono analiza el envío de hasta 10.000 soldados adicionales a Medio Oriente para ampliar el margen de acción militar del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, de acuerdo con The Wall Street Journal, en un reportaje que cita fuentes con acceso directo a la planificación. El despliegue incluiría tropas terrestres —principalmente infantería— y vehículos blindados, que se sumarían a los aproximadamente 5.000 marines y miles de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada ya enviados a la región. En términos operativos, esto implica reforzar la capacidad de respuesta rápida y sostener presencia militar en puntos estratégicos cercanos al teatro de operaciones. La decisión se analiza cuando el conflicto entra en su cuarta semana, con ataques activos en múltiples frentes y sin avances concretos en las negociaciones indirectas entre el gobierno estadounidense y la república islámica. Aunque no se definió el destino exacto de las tropas, el informe indica que serían posicionadas dentro del radio operativo de Irán, incluyendo zonas sensibles como la isla de Kharg, principal terminal de exportación petrolera del país. Esto sugiere una lógica de despliegue orientada tanto a la disuasión como a la capacidad de intervención directa sobre infraestructura energética crítica. Desde la Casa Blanca evitaron confirmar el plan, pero mantuvieron la línea estratégica. La portavoz adjunta Anna Kelly señaló que el presidente “siempre tiene todas las opciones militares a su disposición”, una formulación que en la práctica busca sostener presión sin activar una escalada inmediata. En paralelo, la actividad militar en la región continúa intensificándose. Israel confirmó nuevos ataques contra infraestructura iraní en Teherán y otras ciudades, incluyendo instalaciones vinculadas al desarrollo de misiles balísticos. A su vez, Hezbollah lanzó más de 100 misiles contra territorio israelí, ampliando el frente del conflicto. La guerra ya muestra un alcance regional. Kuwait y Arabia Saudita reportaron interceptaciones de drones y misiles, mientras que Emiratos Árabes Unidos informó haber neutralizado cientos de proyectiles desde el inicio de las hostilidades. Irán mantiene la presión sobre dos puntos críticos para el comercio global: el estrecho de Ormuz y Bab al Mandeb. Ambos funcionan como corredores estratégicos para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento impacta de forma directa en los mercados energéticos. En el plano diplomático, las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán —mediadas por Pakistán— siguen sin avances concretos. Washington presentó una propuesta de 15 puntos que incluye condiciones sobre el programa nuclear iraní y la seguridad de las rutas energéticas, pero la república islámica ya rechazó el esquema inicial. Además, Trump extendió hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en un intento por sostener la vía diplomática sin resignar capacidad de coerción. La evolución del conflicto ya impacta en los mercados globales. El petróleo volvió a superar los u$s 100, con el Brent avanzando más de 1,5% hasta los u$s 103,41, mientras que el WTI se ubicó en torno a los u$s 96,10. El gas natural europeo también registra subas, con el índice TTF avanzando más de 2% hasta los 56,50 euros por megavatio/hora. El factor detrás es estructural: el riesgo sobre el estrecho de Ormuz se traduce en primas de riesgo inmediatas en los precios. Las bolsas europeas, que habían iniciado la jornada en alza, giraron a la baja y caen cerca de 1% en promedio, arrastradas por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre geopolítica. En Estados Unidos, los futuros también operan en negativo, reflejando un ajuste global en las expectativas de riesgo. Con información de EFE.