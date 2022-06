Sube el precio de la nafta en Uruguay: cuánto costará llenar el tanque desde ahora

El precio de los combustibles subió desde este miércoles por quinta vez consecutiva en lo que va de este año. Así lo decidió el Poder Ejecutivo tras analizar distintas variables como la evolución de los precios internacionales, las finanzas de Ancap y la incidencia del ajuste en la inflación.

De esa forma, el precio de la nafta Súper 95 sube 1,5 pesos uruguayos (u$s 0,037) por litro en surtidor (1,88%), y pasa de 79,38 pesos uruguayos (u$s 1,98) a 80,88 pesos uruguayos (u$s 2) por litro, mientras que el gasoil lo hace 3 (u$s 0,075) pesos uruguayos por litro (4,83%), y pasa de 61,99 pesos uruguayos (u$s 1,55) a 64,99 pesos uruguayos (u$s 1,62).

Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo nunca aplicó a tapa cerrada la regla del Precio Paridad de Importación (PPI) y las decisiones tarifarias siempre han tenido un componente de discrecionalidad, lo que ha motivado críticas de diferentes analistas. Si se hubiera seguido la regla PPI más otras variables que incorpora el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), para corregir la brecha existente el gasoil debería haber subido $ 10,75 (u$s 0,27) y la nafta $ 6,41 (u$s 0,16).

"El gobierno se compromete a continuar manteniendo la seguridad energética del país y a mitigar los efectos negativos de la crisis internacional, sin descuidar la situación patrimonial y financiera de Ancap", afirmó un comunicado del MIEM.

Desde enero de 2021 y hasta la fecha, el precio de la nafta Súper 95 se incrementó 38,6% por litro, y el gasoil 50-S lo hizo 60,8%. En ese período, el precio promedio del petróleo se encareció 103%, al pasar de u$s 55 en enero 2021 a u$s 112 que fue la media en mayo de 2022.

Por otra parte, el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene en 63,35 pesos uruguayos (u$s 1,58) por kilo. De esa manera, la garrafa de 13 kg tiene un costo al público de 823,55 pesos uruguayos (u$s 20,55) . El precio de este producto "continuará congelado hasta fines de setiembre para toda la población, como anunció el gobierno el 17 de mayo, mientras que los beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social podrán acceder a dichas recargas a la mitad de precio", afirmó el MIEM.

¿CUÁNTO MÁS COSTARÁ LLENAR EL TANQUE DEL AUTO?

La suba de tarifas hace que desde este miércoles llenar el tanque del automóvil sea en promedio 67 pesos uruguayos (u$s 1,67) más caro de lo que costaba en mayo.

Este cálculo es en base a un tanque de 45 litros y toma como referencia a la nafta Súper que se incrementó 1,5 pesos uruguayos (u$s 0,037) por litro, y pasó a comercializarse en las estaciones a 80,88 pesos uruguayos (u$s 2) por litro. Hoy se necesitan 3639 pesos uruguayos (u$s 90,94) para adquirir esa cantidad de nafta .

El mismo ejercicio, pero tomando como punto de partida diciembre de 2021 muestra que este combustible se incrementó 14,9% por litro (10,47 pesos uruguayos o u$s 0,26) hasta la fecha. En esa fecha del año pasado se podían cargar 45 litros de Súper 95 pagando 3168,45 pesos uruguayos (u$s 79,18). Hoy para comprar esa misma cantidad son necesarios 471 pesos uruguayos (u$s 11,77) más.

En lo que va de este año, la cotización del petróleo Brent aumentó 51% al pasar de u$s 74 por barril en el promedio de diciembre a u$s 112 en el promedio de mayo.