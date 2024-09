Se renueva el dólar: la Fed pone en circulación nuevos billetes y cambiará las denominaciones

El Gobierno de los Estados Unidos dispuso que algunos billetes de dólar dejarán de tener vigencia en el mercado cambiario desde septiembre de 2024.

En relación con esto, determinados ejemplares no serán válidos en comercios ni instituciones financieras. Sin embargo, se podrán cambiar en las entidades bancarias sin costo.

Los dólares que no serán aceptados: ¿cuáles son?

Desde la administración americana informaron que todos los billetes que tengan daños visibles no serán aceptados . Esto incluye cortes, decoloración o rasgaduras

Todos los ejemplares deben estar en buen estado para no comprometer la legibilidad de la moneda. A pesar de que estos billetes no son aceptados en los comercios, se pueden cambiar en los bancos.

Se estima que los nuevos ejemplares tendrán mejoras en sus medidas de seguridad.

¿Cómo serán los nuevos dólares?

La Oficina de Grabado e impresión (BEP) señaló su intención de renovar ciertos billetes de dólar. Esta medida se establece con el fin de mejorar la seguridad.

Se estima que próximamente entrarán al mercado americano las nuevas versiones rediseñadas de los billetes más utilizados. Este ingreso se realizará de forma paulatina.

¿Por qué cambiará el dólar?

Hay varios motivos por los que se planea cambiar los billetes actuales. La razón principal es para fortalecer los distintos protocolos de seguridad y evitar la distribución de dinero falso.

También se buscará fabricar nuevos billetes que cumplan con las medidas de accesibilidad pertinentes para las personas con disminución visual o ceguera. Además, esta problemática se vincula con el crecimiento de los fraudes en la pandemia.

También podrían contar con nuevas implementaciones en su impresión y con Raised Tactile Feature para facilitar la identificación de las distintas denominaciones.

Los nuevos ejemplares incluirán medidas de identificación para las personas con discapacidad visual.

¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos billetes de dólar?

A pesar de que no hay una fecha oficial confirmada, se estima que la Reserva Federal (FED) lanzará el nuevo billete de u$s 10 con sus modificaciones en 2026.

También, se estima que la renovación de los billetes de u$s 50 será en 2028 y los de u$s 20 en 2030. Además, los ejemplares de u$s 5 se renovarán en 2032.